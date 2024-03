5 millions d'animaux sont morts à cause du froid en Mongolie, qui affronte ses pires températures depuis 50 ans

Près de 5 millions d'animaux sont morts en Mongolie à cause du froid hivernal exceptionnel, mettant en danger les moyens de subsistance des éleveurs. La Croix-Rouge a lancé un appel à l'aide.

Un peuple menacé et des animaux qui meurent par millions. La Croix-Rouge internationale a averti que la Mongolie traverse son hiver le plus dur depuis 50 ans avec des conditions extrêmes, provoquant la mort de près de 5 millions d'animaux et mettant en péril la survie des habitants.

Connu sous le nom de «dzud», ce phénomène météorologique provoque des neiges et des périodes de froid intense avec des températures pouvant atteindre les -30 °C, recouvrant les pâturages, ce qui empêche les animaux de se nourrir. Environ 300.000 habitants de Mongolie pratiquent l'élevage nomade traditionnel et comptent sur leurs animaux pour vivre et s'alimenter.

«Les personnes qui dépendent totalement de leur bétail pour survivre sont tombées dans le dénuement en quelques mois seulement. Certains d’entre eux ne sont plus en mesure de se nourrir ni de chauffer leur maison», a déclaré Alexander Matheou, directeur régional de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) pour l'Asie-Pacifique, ce jeudi 20 mars, à CNN.

Un appel aux dons nécessaire

Depuis novembre, au moins 2.250 familles d'éleveurs ont perdu plus de 70 % de leurs troupeaux, d'après la Fédération internationale, qui s'inquiète de la situation. Un communiqué officiel indique que plus de 7.000 familles ne peuvent plus se nourrir correctement. Le dzud a affecté les trois quarts du pays, mais la situation devrait se détériorer à mesure que l'hiver avance.

Ce mardi 19 mars, la Fédération internationale a lancé un appel aux dons afin de réunir 4,6 millions d'euros pour venir en aide à 10.000 familles affectées.

«Avec cet appel d'urgence, nous espérons minimiser l'impact de la crise du Dzud et aider les ménages à trouver des solutions à long terme pour leur vie et leurs moyens de subsistance», a déclaré le directeur.