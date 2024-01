Mongolie : les images impressionnantes d'une explosion de gaz qui a fait au moins 6 morts (vidéo)

Une explosion au gaz s'est produite ce mercredi 24 janvier dans les rues d'Oulan-Bator (Mongolie), après un accident routier, provoquant la mort d'au moins six personnes.

Un accident exceptionnel et un incendie spectaculaire au cœur d’Oulan-Bator. La capitale de la Mongolie a été le théâtre d’une explosion de gaz après un accident impliquant un camion transportant du gaz naturel liquéfié, ce mercredi 24 janvier.

Six morts et 14 blessés, dont 4 enfants, ont été recensés par les autorités, selon un dernier bilan.

D’après l’Agence nationale de gestion des urgences du pays, la Nema, le camion impliqué transportait 60 tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) lorsqu’il est entré en collision avec un véhicule.

Sur les images publiées sur les réseaux sociaux, la déflagration est visible à plusieurs centaines de mètres. Le souffle de l’explosion a également provoqué de nombreux dégâts aux alentours.

Les 80 habitants d'un immeuble voisin ont été temporairement relogés et des routes aux alentours ont été fermées le temps que les autorités déblaient le site de l'explosion, toujours selon la Nema.

Plusieurs réactions diplomatiques ont eu lieu au cours de la nuit, dont celle de l’ambassadeur des États-Unis en Mongolie, Richard Buangan, qui a présenté ses «sincères condoléances aux familles et aux membres de la Nema pour leurs collègues qui ont perdu la vie dans cet événement tragique» sur X.

I was deeply saddened to learn of the tragic accident near Dunjingarav market in Ulaanbaatar early this morning. I would like to extend my heartfelt condolences to the families and colleagues of the NEMA staff members who lost their lives in this devastating event.





I wish the…

— Ambassador Richard Buangan (@USAmbMongolia) January 24, 2024