Fête juive de Pourim : que célèbre-t-on lors de cet événement ?

Ce samedi 23 et ce dimanche 24 mars se tiennent les festivités de Pourim. Une fête joyeuse où la communauté juive se déguise et célèbre les évènements décrits dans le Livre d'Esther, qui est issu de la Torah.

La communauté juive va célébrer ce week-end un des moments les plus joyeux de son calendrier. À partir de ce samedi soir jusqu'à demain, dimanche 24 mars, se tiennent les festivités de Pourim, un évènement fêté chaque année le 14e jour du mois d'Adar dans le calendrier juif, qui correspond cette année au 24 mars, et qui est considéré comme l'une des fêtes religieuses les plus populaires d'Israël.

Je souhaite à tous les juifs de France une très belle fête de Pourim, synonyme de partage et de joie. Les forces de l’ordre seront là pour protéger les synagogues. Je pense avec eux, comme tous les Français, à nos compatriotes encore détenus en otage. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 22, 2024

La fête de Pourim commémore un épisode heureux du Livre d'Esther, issu de la Torah. Elle célèbre la délivrance du peuple juif de l’extermination imposée par Haman, vizir de l'Empire perse et perçu aujourd'hui comme l'archétype du mal et de l'antisémitisme, grâce à l'intervention de la reine Esther et de son oncle Mardochée. Également appelé «carnaval juif», Pourim permet d'arborer des costumes et de défiler pour rendre hommage à Esther.

Une journée de jeûne organisée la veille

Avant de débuter les célébrations de Pourim, la communauté juive doit se plier au «jeûne d'Esther», qui consiste à se priver de nourriture de l'aube au crépuscule du 13 Adar. La fête commence au coucher du soleil le 14 Adar pour se terminer le lendemain soir. Pendant cette journée, les proches et familles se réunissent pour partager un repas festif, faire des dons d'argent aux plus démunis et faire des cadeaux aux plus jeunes.