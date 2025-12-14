Hanouka 2025 : dates, origine... Ce qu'il faut savoir sur la fête juive

Ce dimanche marque le début des festivités de Hanouka pour huit jours de célébration. La fête juive, aussi connue sous le nom de fête des Lumières, est la plus importante de la religion juive.

Une semaine importante pour toute la communauté juive. Les célébrations de Hanouka commencent ce dimanche 14 décembre et se tiendront jusqu'au lundi 22 décembre prochain. Elles correspondent au 25 du mois de Kislev et au 2 du mois de Tebeth, du calendrier juif. La majorité du temps, cela coïncide au mois de décembre.

Le terme «Hanouka» signifie «inauguration». Un terme utilisé pour célébrer l'inauguration de l'autel restauré dans le Temple de Jérusalem. La fête peut aussi être orthographiée «Hanouccah», «Hanoucca» ou encore «Hanouka».

Une fête lourde de sens

Ces festivités commémorent la victoire du peuple juif, mené par Judas Maccabée face aux troupes du roi greco-syrien Antochius Epiphane, à Jérusalem au 2e siècle avant JC. Le monarque avait forcé le peuple juif à adorer l'ensemble des divinités grecques. Il avait, par ailleurs, détruit le temple de Jérusalem.

Un petit groupe de juifs fidèles et résistants, mené par Judas Maccabée, avait alors réussi à vaincre l'une des armées les plus puissantes de la terre, à cette époque. Ainsi, les Grecs du pays avaient été chassés.

Lorsque le Saint-Temple avait été repris, le groupe de juifs avait retrouvé une seule fiole d'huile d'olive, qui avait alors échappé à la profanation des Grecs. Alors qu'elle devait être suffisante pour allumer la Ménorah (chandelier à sept branches) pendant un seul jour, le flacon avait attisé les flammes durant huit jours, le temps que de l'huile puisse de nouveau être fabriqué en bonne et due forme.

Des festivités lumineuses

Au cours de cette semaine, les familles juives placent un chandelier à neuf branches, appelé Hanoukkia, de préférence, proche d'une fenêtre. Chaque branche correspond à un thème important dans la religion : Hanoukia, Lumière, Miracle, Shabath, Héroïsme, Langue Hebraïque, Solidarité Juive et Paix. La dernière branche est considérée comme assistante et permet d'allumer toutes les autres bougies.

Chaque jour, au tombé de la nuit, les familles doivent allumer une nouvelle branche à l'apparition des trois premières étoiles dans le ciel. Ainsi, il faut que chaque lumière brille au moins pendant trente minutes en présence de la famille. À noter, que le premier jour, une seule flamme est observée, le deuxième, deux lueurs sont aperçues et ainsi de suite jusqu'au dernier jour, ou l'ensemble du chandelier brillera.