Météo : quel temps fera-t-il la semaine prochaine ?

Après un début de printemps presque estival, la semaine prochaine s'annonce perturbée sur l'ensemble du pays. La France sera sous l'influence d'une dépression qui véhiculera plusieurs vagues pluvieuses.

Imperméables et parapluies seront de rigueur la semaine prochaine. Aucune région ne devrait échapper aux averses et au vent en cette fin de mois de mars. Une dépression peu mobile centrée sur l'Atlantique va s'installer dans l'Hexagone et pourrait entraîner des risques de crues et d'inondations.

De la fraîcheur est attendue pour débuter la semaine, avec de nombreuses petites gelées lundi matin. L'après-midi, le temps se dégradera par le sud avec l'arrivée de la pluie et du vent à l'origine d'un épisode méditerranéen. Des pluies abondantes sur tout le territoire sont au programme de la journée de mardi et le temps devrait rester agité mercredi avec des averses orageuses très fréquentes entre la Côte d'azur et la Corse.

Pour la fin de semaine, jeudi marquera la fin des gelées et une hausse de température avec un temps légèrement plus calme. En revanche, du sud-ouest aux côtes de la Manche, l'instabilité restera de mise avec des averses parfois orageuses. Vendredi, le temps sera instable avec des pluies ou des averses ponctuellement orageuses sur de très nombreuses régions, le tout accompagné de vents forts près des côtes.

risques de crues ou d'inondations

Dès lundi, la situation sera sous surveillance pour un épisode méditerranéen et cévenol qui devrait se maintenir jusqu'à mardi. De mardi à vendredi, en raison des pluies et des averses orageuses circulant de l'Atlantique et des Pyrénées aux côtes de la Manche, d'importants cumuls de précipitations sont attendus. Ceux-ci pourraient entraîner quelques risques d'inondations dans le nord-ouest de la France.