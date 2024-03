Météo : Paris, Amiens, Tours... Dans quelles villes va-t-il pleuvoir ce week-end ?

Après un début de printemps ensoleillé, les conditions météorologiques vont se dégrader durant le week-end. La pluie devrait être quasiment présente sur la majorité des territoires.

Un temps agité en perspective. Depuis ce mercredi 20 mars, le printemps a officiellement fait son entrée dans l’hémisphère nord. Cette saison est caractérisée par un radoucissement des températures, la fonte des neiges et la floraison des plantes et des arbres.

Néanmoins, le début de la période printanière 2024 sera marquée par des dégradations météorologiques, dont le premier épisode commence ce week-end. Car oui, hormis les chutes de températures prévues à compter de ce vendredi, la pluie devrait faire son apparition dès la journée du samedi 23 mars.

Durant cette journée, les perturbations devraient regagner le territoire dès la matinée selon les prévisions de Météo-France, notamment en Normandie, dans les Hauts-de-France et le Grand Est, ainsi qu’en Bourgogne-Franche-Comté, l’extrême Est de l’Auvergne-Rhône-Alpes et le sud de l’Occitanie. De ce fait, les précipitations devraient être enregistrées à Rouen, Amiens, Reims, Metz, Strasbourg, Auxerre, Toulouse et Tarbes.

Dans l’après-midi, la pluie devrait se généraliser sur toute la moitié nord de la France, de Lille à Bourges, en passant par Brest, Rennes, Paris, Tours et le territoire de Belfort. Pendant ce temps, la moitié sud devrait continuer à profiter du soleil avec des températures aux allures printanières avec des maximales pouvant atteindre 18 °C à Montpellier et Perpignan, 20 °C à Marseille et 21 °C à Nice.

Un vrai contraste entre le Nord et le Sud

Dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mars et dans la matinée de dimanche, quelques précipitations sont attendues dans la quasi-totalité du Grand Est ainsi qu’à Bourges, à Limoges, à Aurillac et à Rouen.

Et ce n’est pas tout, car la pluie devrait persister sur une grande partie du Nord-Est durant l’après-midi du 24 mars. Elle devrait toucher Paris, Rouen, Reims, Metz, Strasbourg, Lille et Auxerre.

À noter qu’en termes de températures, le mercure devrait être compris entre 9 et 12 °C dans la moitié nord. Le thermomètre devrait grimper jusqu’à 17 °C sur le pourtour méditerranéen.