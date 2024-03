Épisode méditerranéen : vents, fortes pluies... Que faut-il craindre dans le sud du pays à partir de cette nuit ?

À partir de ce lundi 25 mars, au soir, le sud du pays va être touché par un épisode méditerranéen qui devrait se poursuivre jusqu’à mercredi. Un département est placé en vigilance orange pour la journée mardi.

Le sud de l’Hexagone sera balayé d’ouest en est dès ce lundi soir par un épisode méditerranéen, qui devrait continuer sa route jusqu’à mercredi. Selon Météo-France, cela est dû à un vaste anticyclone qui s’étale de l’Islande jusqu’au nord de l’Afrique.

Ainsi, l’est des Pyrénées-Orientales, l’Aude et les Cévennes doivent s’attendre à des précipitations «plutôt modérées». Toutefois, c’est la journée de mardi qui devrait être encore moins clémente, avec des perturbations vers le Gars et l’Hérault, avant d’atteindre progressivement le Var et les Alpes-Maritimes.

L'#Hérault est placé par @meteofrance en vigilance pour la journée de mardi





Les vents d'Est à Sud-est vont générer de fortes vagues sur le littoral venant se cumuler à une… pic.twitter.com/psWYC4QJ55 — Préfet de l'Hérault (@Prefet34) March 25, 2024

Les cumuls de pluies devraient atteindre 15 à 30 mm dans l’Aude et dans les Pyrénées-Orientales. Ils devraient osciller entre 30 et 50 mm dans l’Hérault et dans le Gard, mais seront bien plus importants dans les Cévennes avec 70 à 120 mm.

Il est nécessaire de distinguer «épisode méditerranéen» et «épisode cévenol». Les épisodes méditerranéens concernent toute la partie de la France et tous les départements du pourtour méditerranéen. Certains de ces épisodes vont spécifiquement concerner les Cévennes et sa plaine, ce qu’on va alors désigner comme étant des épisodes «Cévenol».

Le vent pourra atteindre 90 voire 100 km/h sur les côtes varoises. En moyenne, il oscillera entre 50 et 60 km/h hors du littoral. L’Hérault sera placé en vigilance orange pour vagues-submersion ce mardi.

Les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales resteront, quant à eux, en vigilance jaune.