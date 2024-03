Météo : pluie, orages, vent... Le temps agité va-t-il durer toute la semaine prochaine ?

Avec un ciel grisâtre et des bourrasques régulières, la météo de la semaine qui commence ce lundi 25 mars promet d’être agitée. Au menu : de la pluie, des orages et quand même un petit redoux.

Après une forte chute des températures, samedi 23 mars, une petite poussée anticyclonique a sensiblement amélioré le temps sur l’ouest du pays, ce dimanche 24 mars, le soleil ayant été plus généreux. À contrario, sur la façade Est de l’Hexagone, des nuages ont couvert le ciel français dès la matinée, et les averses ont été au rendez-vous à Brest au petit matin.

Si les conditions météorologiques ne devraient pas changer d’ici à la fin de la journée, la pluie et les orages devraient, eux, se généraliser au cours de cette 13e semaine de l’année 2024. Par conséquent, à compter du lundi 25 mars au soir, une perturbation active doit traverser la France.

Cette nouvelle «dégradation pluvieuse» devrait apporter, comme son nom l’indique, des pluies intenses sur tout le territoire, d’Est à Ouest et du Nord au Sud.

Quelques timides éclaircies dès mardi

Les précipitations devraient être plus marquantes dans le sud du pays. Un épisode orageux est attendu à Nice et en Corse durant la nuit.

Le temps devrait demeurer agité durant toute la journée du lundi avec des pluies sur la majorité du territoire. Toutefois, quelques éclaircies, plutôt timides, pourraient être aperçues mardi 26 mars au cours de la journée sur l’Est ainsi que sur l’Ouest du pays. Elles devraient être brèves puisque la pluie devrait être rapidement de retour, selon les prévisions de Météo-France.

Un mercredi «contrasté» et une fin de semaine douce

La journée du mercredi 27 mars promet d’être la plus «contrastée» de la semaine. En effet, la pluie devrait rester en place en Bretagne, en Normandie, en Pays de la Loire, dans le Centre-Val de Loire et en Nouvelle-Aquitaine.

De l’autre côté de l’Hexagone, l’Île-de-France, les Hauts-de-France, le côté ouest du Grand Est, l’Occitanie, la Bourgogne-Franche-Comté, l’Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que le côté ouest de la Provence-Alpes-Côte d’Azur devraient profiter d’une météo plutôt «clémente» durant la matinée.

Néanmoins, en début d’après-midi, une dépression, engendrant de la pluie et de fortes rafales, devrait se positionner sur les îles britanniques. Résultat : elle devrait impacter l’Hexagone et la pluie devrait, de nouveau, se généraliser sur le territoire français.

Jeudi 28 mars, bien que la perturbation soit toujours en place, des orages sont attendus sur les côtes manchoises et notamment à Rouen, à Amiens et à Lille.

Fait marquant, les températures devraient être très douces ce jour-là, même avec le passage de la nouvelle dépression sur le Royaume-Uni. Un redoux qui devrait se poursuivre durant la journée du vendredi 29 mars, malgré la persistance de la pluie. Les maximales pourraient atteindre les 20 °C à Marseille, 21 °C à Perpignan, 22 °C à Strasbourg et à Toulouse et 23 °C à Auxerre et à Lyon.

Samedi 30 mars, les températures devraient grimper encore plus dans le nord de la France et dans le sud-est tandis que les nuages devraient continuer à couvrir le ciel français. Quelques chutes de pluie sont attendues à Brest, à Nantes, à Alençon, à Biarritz et à Montpellier. Un ciel grisâtre, à l’image de toute la semaine, qui finira par «gronder» durant la fin de la journée à Bordeaux et à Tarbes.