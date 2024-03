Aide sociale : plus de 60.000 enfants vivent en famille d’accueil selon la Drees

Une étude de la Direction des études et des statistiques des ministères sociaux (Drees), publiée ce jeudi 28 mars, révèle que plus de 60.000 enfants vivaient en famille d’accueil en France en 2019.

Ce jeudi 28 mars, une étude de la Direction des études et des statistiques des ministères sociaux (Drees) révèle que 60.100 enfants étaient placés dans les 25.600 familles d’accueil de France, en 2019.

Dans le détail, ces jeunes y sont accueillis pour leur grande majorité au titre de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), mais également au titre de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ou dans le cadre d’une prise en charge thérapeutique ou médico-sociale.

Près d’un tiers de ces enfants appartient au groupe d’âge des 11-15 ans. Les garçons représentent, quant à eux, 53% des jeunes. Du côté des ménages d’accueil, il s’agit majoritairement de couples avec enfants (53%), qui vivent dans une maison.

Les Hauts-de-France en tête

Les Hauts-de-France concentrent à eux seuls plus d’un sixième (10.400) des enfants vivant en famille d’accueil, devant la Nouvelle-Aquitaine (6.400) et l’Occitanie (6.000). À l’inverse, les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur (2.700) et Centre-Val de Loire (3.000) sont celles qui en comptent le moins.

Concernant le niveau de diplômes et d'études, seuls 29 % des jeunes vivant en famille d’accueil et âgés de 18 ans ont un diplôme équivalent ou supérieur au bac, contre 60 % des jeunes de l’ensemble de la population du même âge, relève l'étude.

Parmi les jeunes confiés non-bacheliers, 26% détiennent un CAP ou un BEP, contre 15% dans la population générale.