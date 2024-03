Braquage de pièces Balmain avant la Fashion Week : deux hommes condamnés à un an de prison ferme

Jugés pour le vol de pièces de la collection Balmain en amont de la Fashion Week du mois de septembre, deux hommes ont été condamnés à un an de prison ferme ce jeudi 28 mars.

Une sanction ferme. Deux hommes ont été condamnés, ce jeudi 28 mars, à un an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Bobigny pour le vol de pièces de la collection Balmain destinés à la Fashion Week de septembre, un mois après une première série de condamnations dans ce dossier.

L’un des deux hommes a été incarcéré, tandis que le second devra effectuer sa peine sous bracelet électronique. Un troisième individu a été relaxé.

Un mois plus tôt, dans un premier procès sur la même affaire, deux hommes avaient été condamnés à douze et dix-huit mois d'emprisonnement ferme et un autre avait été relaxé. Le parquet, qui avait requis six et cinq ans de prison, a fait appel de ces décisions.

Un préjudice estimé à 645.000 euros

Le braquage est survenu le 16 septembre dernier. Sur sa route vers Paris, la camionnette d'une société sous-traitante de DHL s'était fait percuter à sa sortie de la plate-forme de Roissy-en-France (Val-d’Oise) par une berline.

Pris à partie par des hommes encagoulés, le chauffeur s'était fait voler son utilitaire et les 146 colis de maisons de luxe à bord, dont des pièces de la collection Balmain qui devaient être présentées quelques jours plus tard lors de la Fashion Week.

Pour Balmain, le préjudice moral et matériel a été évalué à quelque 645.000 euros.