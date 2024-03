«C'est très inquiétant» : un groupe Facebook de troc voit les annonces d'échanges contre de la nourriture exploser

Un groupe Facebook d’entraide proposant du troc entre particuliers a vu les annonces concernant des recherches de nourriture exploser. Un succès qui traduit surtout la hausse de la précarité alimentaire des Français, frappés depuis deux ans par une inflation massive.

La précarité alimentaire explose et le système D aussi. Depuis quatre ans, un groupe Facebook d’entraide entre habitants de la Mayenne (Pays de la Loire) a été créé afin de permettre des échanges entre particuliers destinés à aider les plus précaires.

Mais depuis quelques mois, Élodie Goupil, l’une des administratrices du groupe, qui compte désormais plus de 10.500 membres, voit les annonces concernant des objets contre de la nourriture se multiplier.

«Ça dit qu’on est mal, et ça dit surtout que les Restos du coeur ne sont pas près de fermer quand on voit ça», déplore Élodie Goupil. «À la base on est parti sur quelque chose qui est censé aider, et aujourd’hui on est devenu quelque chose d’essentiel», témoigne l’administratrice du groupe.

Plus de 50 annonces par jour

«Nous sommes à un stade très inquiétant, il y a du troc de tout contre de la nourriture, mais à un moment donné, quand les gens n’auront plus rien à donner, comment vont-ils manger ?», s’est-elle interrogée, regrettant une «situation de dépannage, qui ne peut pas durer», et affirmant gérer «plus de 50 annonces par jour».

Et pour cause, sur le site, des annonces aussi variées que des plans de travail ou des tables, à échanger contre du riz, des pâtes ou encore des paquets de chocolats et du lait sont régulièrement postées.

Une situation qui «explose» selon Élodie Goupil, qui a fondé ce groupe pour «donner un coup de main», mais qui sent qu’il ne sera bientôt «plus suffisant» pour répondre aux problématiques de précarité alimentaire, et pour gérer autant d’annonces, sept jours sur sept.