Grenoble : le parquet ouvre une information judiciaire dans l'affaire de «l'homme à la trottinette»

Le parquet de Grenoble a ouvert une information judiciaire ce vendredi dans l'affaire dite de «l'homme à la trottinette», soupçonné de 7 faits de viols et d'agressions sexuelles.

Une enquête qui avance, bien que le suspect soit toujours dans la nature. Le parquet de Grenoble a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire vendredi 29 mars, concernant l'affaire de «l'homme à la trottinette». Depuis jeudi 8 février dernier, un individu soupçonné de viols et agressions sexuelles à Grenoble et Saint-Martin-d'Hères (Isère), échappe aux radars des policiers.

«La juge d’instruction va ainsi enquêter sur 2 faits de viol commis à Grenoble et Saint-Martin-d'Hères, les 11 et 16 mars, une tentative de viol commise à Grenoble le 16 mars, une agression sexuelle commise à Grenoble le 17 février, des violences avec arme commises à Grenoble le 17 février, et une tentative d’extorsion commise à Saint-Martin-le-Vinoux le 8 février dernier, et des violences commises à Grenoble le même jour», a indiqué le parquet de Grenoble à CNEWS.

Pour rappel, les viols et agressions sexuelles se dérouleraient principalement la nuit. L’auteur des faits se déplacerait à trottinette, d'où son surnom, et s’en prendrait à des personnes rentrant de soirée ou du travail.

Le signalement du violeur présumé a «permis aux policiers de recueillir plusieurs dizaines de témoignages qui sont traités par les enquêteurs avec diligence», a précisé le procureur de la République de Grenoble Eric Vaillant.