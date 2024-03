«La République et l'école ne reculent pas», affirme la porte-parole du gouvernement Prisca Thevenot

«La République et l'école ne reculent pas», a affirmé ce vendredi sur CNEWS la porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot, qui régissait à la démission du proviseur du lycée Maurice-Ravel à Paris.

Prisca Thevenot, était l’invitée de la Grande Interview CNEWS-Europe1 ce vendredi. La porte-parole du gouvernement est revenue sur l’affaire des menaces de mort contre le proviseur du lycée Maurice-Ravel forcé à démissionner pour des raisons de sécurité.

«Nous le soutenons tous et c’est notre devoir. Celles et ceux qui ne le soutiennent pas ou qui ont une parole ambigüe, ne sont pas des Républicains», a-t-elle déclaré ajoutant, «il est important de le rappeler, la République et l’école ne reculent pas.»

Et pour empêcher ce recul, «nous sommes là pour renforcer les outils disponibles pour justement combattre ceux qui font de l’entrisme. Nous ne le faisons pas depuis deux semaines, nous le faisons depuis le début de la présidence d’Emmanuel Macron», a rappelé la porte-parole du gouvernement.

«Nous devons continuer à avoir une position ferme collective et ne pas avoir une voix dissonante en tant que Français sur ce principe-là», a conclu Prisca Thevenot.