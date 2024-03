Proviseur menacé de mort au lycée Maurice-Ravel : «Nous ne devons rien laisser passer», martèle Prisca Thevenot

«Nous ne devons rien laisser passer», a martelé ce vendredi sur CNEWS Prisca Thevenot, porte-parole du gouvernement. Elle réagissait à la démission du proviseur du lycée Maurice-Ravel, à Paris, après des menaces de mort reçues suite à un incident lié au voile avec une élève.

Prisca Thevenot, était l’invitée de la Grande Interview CNEWS-Europe1 ce vendredi. La porte-parole du gouvernement a délivré un message de fermeté alors que le proviseur du lycée Maurice-Ravel a démissionné pour des raisons de sécurité.

«Sur ce principe-là, il faut en finir avec le pas de vague mais ce n’est pas moi qui le dis, c’est Gabriel Attal lorsqu’il était à l’Éducation nationale à l’occasion de la rentrée scolaire 2023-2024. Nous ne devons rien laisser passer», a-t-elle déclaré, affirmant «cette fermeté doit s’imposer à tous, il faut que loi s’applique à tous».

Alors que Gabriel Attal a annoncé, ce mercredi, que l’État allait déposer plainte pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de l’étudiante qui avait accusé le proviseur de l’avoir violenté à la suite de sa demande de retrait du voile.

Interrogée sur la systématisation de ce genre de plainte, la porte-parole du gouvernement a déclaré : «Si le refus de ne pas respecter la loi et la laïcité dans le cadre d’un établissement scolaire est avéré, alors toutes les mesures doivent pouvoir être déployées par les autorités compétentes et l’État sera bien évidemment présent pour rappeler que la laïcité s’implique et s’impose à tous.»