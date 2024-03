Météo : quel temps fera-t-il en ce week-end de Pâques ?

Le temps ne s'annonce pas ensoleillé en ce week-end de Pâques, comme l'annoncent les prévisions de Météo-France. La chasse aux œufs ne se fera donc pas dans des conditions optimales pour tous les enfants, mais certains territoires auront tout de même droit à quelques éclaircies.

Si la température augmente peu à peu, il faudra encore patienter pour bénéficier d'un grand ciel bleu et dégagé dans la quasi-totalité de l'Hexagone ce week-end. Seuls les abords de Bordeaux, Biarritz, Tarbes et Perpignan auront droit à des éclaircies ce samedi matin. L'après-midi, le Soleil fera une apparition dans l'ouest et le sud, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et dans le Pays de la Loire.

Les Biarrots, les Corses et les Perpignanais auront droit aux températures les plus chaudes avec 17 °C et 18 °C pour ces derniers. Le sud-est de la France sera exposé à quelques orages, en particulier à Chalon-sur-Saône, Lyon ou encore Bourg-Saint-Maurice.

Après quelques averses et orages dispersés dans le pays en raison de la tempête Nelson, qui a touché l'ouest en fin de semaine, Météo-France prévoit pour la soirée de samedi un adoucissement généralisé et ensoleillé sur la majeure partie du territoire.

Dimanche matin, l'Hexagone sera divisé en deux, avec du soleil, parfois couvert sur la partie nord, et de la grisaille sur la partie sud. Hormis les villes de Brest en Bretagne et Gap dans les Hautes-Alpes, où il fera 9 °C et 7 °C, l'ensemble du pays pourra profiter de températures plus douces et supérieures à 10 °C.

L'après-midi, toutes les régions seront solidaires face à la pluie, les nuages et même l'orage, comme à Belfort et Strasbourg dans le Grand-Est, Limoges en Nouvelle-Aquitaine, Tours dans le Centre-Val de Loire ou encore Vichy en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette tendance se poursuivra jusque dans la soirée, mais annonce de meilleures conditions météorologiques pour la semaine prochaine.