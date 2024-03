Télévision : pourquoi des enfants vont-ils présenter la météo ce jeudi ?

Ce jeudi 21 mars, des enfants animeront des bulletins météo à la télévision partout dans le monde pour sensibiliser à une cause bien précise.

Des bulletins particuliers pour témoigner de l’ampleur du danger. Ce jeudi 21 mars, des enfants du monde entier, sur un grand nombre de chaînes, vont animer des flashs météo. Ces derniers profiteront de ce passage pour alerter sur les dangers de la crise climatique sur leur avenir.

Derrière ces enfants, une carte du monde matérialisera les températures, qui ne cessent de monter, mais diffusera également des images d’incendies et de maisons qui s’écroulent sous la pression d’une rivière en crue. Le spot d'une minute doit être diffusé jeudi dans plus de 80 pays sur des chaînes de télévision (CNN, France 2, France 3, RAI, The Weather Channel...) et plates-formes en ligne, en français, anglais, espagnol, arabe, hindi, swahili, ou encore thaï ou portugais, a précisé le Programme de l’ONU pour le développement (PNUD), dans un communiqué.

Un «appel à une action urgente»

Il y a une «probabilité élevée» que 2024 affiche à son tour des températures inégalées, alors que l'année écoulée vient conclure une décennie de chaleur record, poussant la planète «au bord du gouffre», a alerté l'ONU cette semaine.

«Nos décisions d'aujourd'hui dessineront l'avenir des générations à venir. Cette campagne est un appel à une action urgente pour le bien des populations et de la planète», a insisté Celeste Saulo, secrétaire générale de l'OMM, l’Organisation météorologique mondiale.

«Météo des enfants» est la suite d'une autre campagne du PNUD lancée en 2021 pour tenter de mobiliser l'humanité pour l'action climatique. Un dinosaure en image de synthèse faisait alors irruption dans la salle de l'Assemblée générale de l'ONU: «Au moins, nous on avait un astéroïde, c'est quoi votre excuse ? Ne choisissez pas l'extinction, sauvez votre espèce avant qu'il ne soit trop tard», lançait Frankie le dino, qui s'est depuis matérialisé pour poursuivre sa campagne à travers le monde.