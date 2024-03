Oise: une adolescente de 13 ans décède à la suite d'un viol, trois personnes mises en examen

Trois semaines après son admission à l'hôpital à la suite d'un viol, une adolescente de 13 ans est décédée dans l'Oise. Une enquête a été ouverte et trois personnes ont été mises en examen.

Une histoire sordide. Dans l'Oise, Shanon, une adolescente de 13 ans est décédée trois semaines après son admission à l'hôpital suite à un viol subi à Rantigny. Une enquête a été ouverte suite à l'agression qui s'est déroulée le 6 mars dernier. Trois personnes ont été mises en examen, a annoncé samedi le procureur de Senlis.

«Blessée à la suite de cette agression, (elle) avait été hospitalisée dans un état grave, avec pronostic vital engagé» et est décédée mercredi, explique dans un communiqué Loïc Abrial, procureur de Senlis.

«Une autopsie médico-légale déterminera précisément les causes du décès», continue le procureur.

UNE CAGNOTTE OUVERTE

Trois personnes ont été mises en examen le 19 mars dans le cadre d'une instruction ouverte le même jour pour «viol commis sur un mineur de 15 ans par un majeur avec différence d'âge d'au moins 5 ans» et non-empêchement de ce crime. La saisine du juge d'instruction a été étendue à la suite du décès de la jeune fille à la qualification de viol ayant entraîné la mort.

Parmi les trois mis en examen, le violeur présumé, majeur, a été placé en détention provisoire. Deux autres personnes, «soupçonnées d'abstention volontaire d'empêcher un crime, ont été laissées libres», l'un, majeur, placé sous contrôle judiciaire, et l'autre, mineur, sous mesure éducative judiciaire provisoire, ajoute le procureur. «Aucun n'a d'antécédent judiciaire», ajoute-t-il.

Les proches de Shanon ont ouvert une cagnotte : «Les amies, la famille. Sachez que la vie n’est pas un long fleuve tranquille et que tout peut arriver. Il y a 15 jours, nous avons appris un drame familial : le viol d’une petite fille de 13 ans (...) Je n’ai pas pour habitude de demander de l’aide ou d'argent. J’aimerais faire appel à votre générosité afin d’aider les parents à enterrer leur fille dignement. (...) Shanon est partie rejoindre les anges mercredi, jamais on t'oubliera petite princesse avec son beau sourire et les rires», explique le message laissé par le créateur de la cagnotte.

Ce samedi soir, 91 personnes ont participé pour un total de 2.165 euros récoltés.