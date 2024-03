Oise : un maire insulté et agressé à Laigneville

À Laigneville, petite commune de près de 5.000 habitants dans l’Oise, le maire Christophe Dietrich a dû faire face à des administrés de plus en plus violents. Fin février, trois autres édiles de l’Oise avaient déjà été pris pour cible par les habitants de leur commune.

Une situation qui ne peut plus durer. Plusieurs élus de l’Oise ont été agressés par des citoyens de leur commune. L'association des maires du département a ainsi demandé au gouvernement d'en faire davantage pour assurer leur sécurité.

«Les gens n’ont plus de patience, "c’est maintenant, c’est tout de suite, c’est ce que je veux" et s’ils ne l’ont pas, ça part tout de suite dans les tours et ça peut aller très très loin» a dénoncé Christophe Dietrich, maire de Laigneville (Oise).

Invectives, menaces et prises à partie sur les réseaux sociaux, la situation de ce maire est loin d’être un cas isolé dans le département. Fin février, trois autres édiles de l’Oise ont également été pris pour cible.

Pour faire face à ces hostilités, Alain Vasselle, président de l’Union des maires de l’Oise, a mis en place une ligne téléphonique d’urgence que les élus peuvent joindre à tout moment.

Pour lui, le gouvernement doit en faire davantage pour protéger les maires : «La solution dépend du gouvernement et du président de la République», a déclaré Alain Vasselle. «Il faut qu’il y ait plus de considération à l’égard des élus», a-t-il conclu. Jeudi dernier, les sénateurs ont adopté à l’unanimité une proposition de loi visant à renforcer la sécurité des élus locaux.