1er avril : Natation, Basket-rochechouart, Bercyclisme... Les stations de métro renommées ce lundi

En ce lundi 1er avril, plusieurs noms de stations du métro parisien ont été volontairement modifiés par les services de la RATP, suscitant les sourires de certains usagers.

Poisson d'avril. Si vous avez l'habitude de descendre à l'arrêt Daumesnil sur la ligne 8, ce lundi 1er avril, vous sortirez à la station Taekwondaumesnil ou Para Taekwondaumesnil.

La RATP a en effet modifié les noms de plusieurs stations du métro parisien à l'occasion de la semaine olympique à l'école, qui se tient du 2 au 6 avril la semaine olympique et paralympique à l'école, en ce jour où le canular est de mise.

Sur la ligne 1, la plaque Nation a été transformée en Natation, un sport qui devrait être marqué par les performances du prodige français Léon Marchand cet été, lors des Jeux.

[#1erAvril] Cette année, tout le monde se met au sport ! Donnez-nous votre plaque préférée en commentaire #RATP pic.twitter.com/l0gvZrobWV — RATP Group (@RATPgroup) April 1, 2024

Sur la ligne 2, les stations Avron et Alexandre Dumas ont respectivement été renommées Aviron et Alexandre Dumarathon.

Sur les lignes 4 et 6 plusieurs noms ont fait sourire les voyageurs. L'arrêt Barbes-Rochechouart a laissé place à Basket-Rochechouart ce lundi.

À Bercy, le jeu de mot rend hommage aux deux roues, devenant ainsi Bercyclisme.

Enfin, sur les autres lignes du réseau de métro parisien, on retient l'arrêt Escrimée, en lien avec l'arrêt Crimée sur la ligne 7, et Lutte Chaumont en lieu et place de Buttes Chaumont.

Sur la ligne 8 Daumesnil a finalement été rebaptisée Taekwondaumesnil ou Para Taekwondaumesnil pour la journée, et sur la ligne 9, le stop Trocadéro a fait place à l'arrêt Trocanoë.

Sur la ligne 12, les usagers ont découvert la plaque Surferino en lieu et place de Solférino ainsi que Sèvres Badminton, pour Sèvres-Babylone.