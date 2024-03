Métro ligne 1, 14, et 5, RER A, E... Quelles sont les lignes les plus ponctuelles ?

Ile-de-France Mobilités a communiqué ce jeudi 7 mars les derniers chiffres de la ponctualité dans les transports en commun franciliens. Plusieurs lignes de métro et de RER se détachent du lot par leur ponctualité.

Quelques bons élèves parmi les nombreuses lignes de transport de la région parisienne. Ce jeudi 7 mars, Île-de-France Mobilités a dévoilé les chiffres de la ponctualité des transports en commun pour le mois de janvier 2024. Plusieurs lignes se sont démarquées dans le rapport concernant les métros.

Dans le détail, les lignes 1 et 14 du métro parisien, totalement automatisées, figurent en tête du classement des lignes les plus ponctuelles avec plus de 100% de régularité, tout comme la ligne 5.

Les lignes 2, 10 et 11 font également partie des lignes les plus ponctuelles avec respectivement 97, 98 et 99 % de régularité, bien au-dessus des objectifs fixés entre la RATP et Île-de-France Mobilités, qui étaient de 96,5% pour ces trois lignes.

Deux lignes de RER aux prestations correctes

Du côté des RER, deux lignes ont montré des résultats satisfaisants par rapport aux objectifs fixés par l’Autorité organisatrice des transports en Île-de-France : les RER A et E.

Le RER E, qui permet à ses utilisateurs de rejoindre la gare de Saint-Lazare en partant de Chelles-Gournay et de Tournan, est la seule ligne du réseau qui a respecté son contrat, avec un taux de ponctualité de 94 %. Un taux supérieur à celui requis par le contrat défini pour le RER E, qui était de 93 %.

En ce qui concerne le RER A, reliant Cergy le Haut, Poissy et Saint-Germain-en-Laye à Boissy-Saint-Léger et Marne-la-Vallée-Chessy, les résultats sont très satisfaisants puisque la ligne gérée par la RATP et la SNCF présente un taux de ponctualité de 91,38%. Un pourcentage très proche de celui prévu sur le contrat (92 %).