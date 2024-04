Cannabis : qu'est-ce que la consommation récréative qui est autorisée en Allemagne dès ce lundi ?

Dès ce lundi 1er avril, l’Allemagne deviendra le troisième pays européen à légaliser le cannabis sur son territoire. Les habitants seront donc autorisés à en consommer à des fins récréatives sous certaines conditions.

C’est un tournant historique pour l’Allemagne. Dès ce lundi 1er avril, le pays autorise sa population à posséder, cultiver et consommer du cannabis à usage récréatif. Il s’agit du troisième pays membre de l’Union européenne à légaliser le cannabis, derrière Malte et le Luxembourg. L’objectif est de faire un pas supplémentaire dans la lutte contre le marché noir, mais aussi de limiter les risques liés à la consommation de cannabis de mauvaise qualité ou dangereux.

Usage récréatif

Concrètement, la loi «Cannabisgesettz (CanG)», adoptée le 23 février par le Bundestag, autorise les personnes de plus de 18 ans à détenir jusqu’à 25g de cannabis, cultiver jusqu’à trois plants de cannabis à leur domicile, et y détenir jusqu’à 50g pour leur consommation personnelle.



La légalisation concerne uniquement le cannabis à usage récréatif, c’est-à-dire, une consommation destinée au plaisir, et non à un usage thérapeutique.

Quelles sont les limites ?

Toutefois, l’Allemagne entend encadrer cette légalisation. Ainsi, concernant la vente, des «clubs cannabis», des associations à but non-lucratif, seront autorisés à vendre dès le 1er juillet, de la marijuana à leurs adhérents, dans la limite de 25g par jour. Seuls les adultes pourront devenir membres de ces clubs. Pour les plus jeunes, âgés de 18 à 21 ans, la limite d’achat sera fixée à 30 g par mois.

Concernant, la culture, il sera possible de faire pousser jusqu’à trois plants pour son propre usage, à partir du 1er juillet. Ce sont les clubs qui seront chargés de fournir à leurs adhérents les boutures et graines nécessaires à la culture à domicile. La consommation, elle, pourra se faire librement, à condition de ne pas l’effectuer à moins de 100 mètres des écoles, aires de jeux, ou zones piétonnes, en journée.

Une légalisation qui divise

L’accès au cannabis n’est pas ouvert à toute la population. Il s’adresse uniquement aux personnes majeures domiciliées en Allemagne depuis plus de six mois. En dehors de ces critères, la possession, la culture et la consommation de cannabis sont donc interdites.

La légalisation du cannabis dès ce lundi 1er avril semble diviser le peuple Allemand. Selon un sondage YouGov, publié en février, environ 47% des personnes interrogées étaient favorables à la légalisation, contre 42% défavorables. De l'autre côté de la frontière, l'idée plaît. Jeanne Barseghian (EELV), la maire écologiste de Strasbourg, souhaite s'inspirer du modèle allemand et appelle à une «expérimentation» locale.