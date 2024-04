Autisme : la campagne de sensibilisation du gouvernement lancée ce mardi

À l'occasion de la journée mondiale de visibilité de l'autisme ce mardi 2 avril, le gouvernement lance une campagne de plusieurs spots publicitaires, avec la collaboration de plusieurs personnalités comme Élie Sémoun ou Paul Mirabel.

«Mieux connaître l'autisme, c'est mieux vivre ensemble». Voici le slogan de la campagne lancée ce mardi 2 avril à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme.

Pendant une semaine, seront diffusés trois films abordant de façon introductive plusieurs particularités liées à l'autisme, qui concerne 700.000 personnes en France. Parmi elles figurent l'hypersensorialité de certaines personnes autistes, qui ont du mal à supporter des bruits ou des lumières trop intenses, ou encore leur difficulté à décrypter les émotions ou certains codes sociaux.

Un troisième film est dédié aux fausses croyances sur l'autisme, qui a été considéré pendant de nombreuses années comme un trouble affectif, causé par une mère trop aimante, ou pas assez.

«Non, l’autisme n’est pas le résultat d’une trop longue exposition aux écrans. Non, l’autisme n’est pas causé par les parents. Non, l’autisme n’a pas origine psychanalytique», a déclaré Fadila Khattabi, ministre en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Diffusée dans 200 salles de cinéma

La campagne a été pensée par les autrices Hélène Grémillon et Minh Tran Huy. Cette dernière souligne toutefois l'absence de vidéos sur les cas d'autisme sévère, indiquant souhaiter l'aborder dans de futures campagnes de sensibilisation.

Chacun des films est porté par une personne autiste et une personnalité publique. Parmi elles figurent les humoristes Élie Semoun et Paul Mirabel, l'acteur Francis Perrin ou encore l'écrivain et chroniqueur Paul El Kharrat, connu pour sa participation à un jeu télévisé.

Tous sont concernés par l'autisme de façon directe, ou par le biais d'un de leurs proches.

Publiés de façon permanente sur Internet, les trois films seront diffusés sur de nombreuses chaînes de télévisions, ainsi que dans 200 salles de cinéma.