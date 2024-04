Attentat de Moscou : Emmanuel Macron dénonce les propos «menaçants» de la Russie

Emmanuel Macron a dénoncé ce jeudi des «commentaires baroques et menaçants» des Russes à la suite d'un entretien la veille entre les ministres de la Défense des deux pays Sébastien Lecornu et Sergueï Choïgou qui avait pour but de transmettre des «informations utiles» aux Russes sur l’attentat de Moscou.

Un entretien qui passe mal très mal pour le chef de l’État. Ce mercredi 3 avril, Sébastien Lecornu, ministre de la Défense s’est entretenu avec son homologue russe Sergueï Choïgou, afin d’échanger des «informations utiles» concernant l’attentat de Moscou, survenu le 22 mars dernier.

Dans son compte-rendu, la Russie a notamment dit «espérer» que les services secrets français ne soient pas impliqués dans cet attentat. Invité à réagir ce jeudi, Emmanuel Macron a dénoncé des propos «baroques et menaçants».

«C’est une manipulation»

D’un ton ferme, le chef de l’Etat a considéré que ces sous-entendus russes étaient «ridicules». «C’est dire que la France pourrait être derrière, que les Ukrainiens sont derrière… Tout ça n’a aucun sens», a-t-il déploré, dénonçant «une manipulation de l’information qui fait partie de l’arsenal de la guerre tel qu’il est utilisé aujourd’hui par la Russie».

Cet échange, le premier officiellement depuis octobre 2022, avait été organisé par la France afin de transmettre à la Russie «des informations utiles sur les origines et l’organisation de cet attentat», qui avait été revendiqué par Daesh.

Par cette attitude, Emmanuel Macron y voit «la démonstration» de ce qu’il dit «depuis le début de l’année», à savoir un «accroissement de la posture agressive de la Russie».

Les relations entre la France et la Russie se sont récemment fortement dégradées. Le 15 mars dernier, lors de son interview consacrée à la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron avait indiqué qu’il n’avait pas échangé avec Vladimir Poutine «depuis plusieurs mois».