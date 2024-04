JO 2024 : 50.000 cartes de transports distribuées gratuitement pour les policiers, gendarmes et secours

A la demande de Valérie Pécresse, Île-de-France Mobilités a annoncé ce mercredi 3 avril via un communiqué, la distribution de 50.000 cartes permettant l’accès au réseau de transports pour les forces de sécurité et de secours à l’occasion des Jeux olympiques cet été.

Policiers, gendarmes, militaires, démineurs… Quelque 50.000 cartes de circulation vont être distribuées aux forces de l’ordre et de sécurité pour les Jeux olympiques de Paris 2024 cet été, a annoncé ce mercredi Île-de-France Mobilités, à la demande de la présidente de la région Valérie Pécresse.

«Dans le but de faciliter leur circulation dans les transports et la sécurité des Franciliens (…) le Conseil d’Île-de-France Mobilités a décidé de mettre à disposition, du 15 juin au 15 septembre, 50.000 cartes de circulation aux forces de l’ordre et de sécurité, afin de leur permettre d’intervenir rapidement sur l’ensemble du réseau de transports franciliens», a précisé le communiqué.

Une nouvelle Brigade Régionale des Transports

«Cette dotation concerne l’ensemble des services de secours et d’intervention (sapeurs-pompiers, secouristes d’associations agrées de Sécurité Civile…), nécessaires à la bonne tenue des Jeux olympiques et à la santé et à la sécurité de tous les Franciliens, à l’heure où Paris accueillera un évènement mondial avec un flux important dans les transports en commun», a justifié l'autorité régionale organisatrice des transports.

Ce dispositif devrait ainsi venir en complément des plus de 3.000 personnes de la Sûreté Ferroviaire SNCF, du Groupe de protection et de sécurité des réseaux, des agents de sécurité privée et des 50 brigades cynophiles, déjà concernés par la gratuité des transports l'été prochain.

En parallèle de la distribution des cartes de circulation, Île-de-France Mobilités indique également la création prochaine d’une nouvelle Brigade Régionale des Transports (BRT), qui sera composée d’agents de sécurité privée. Ses effectifs augmenteront à l’horizon 2027, a ajouté IDFM.