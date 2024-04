Pourquoi les infirmiers libéraux manifestent-ils ce jeudi à Paris ?

Un collectif et deux syndicats d’infirmiers appellent à la grève ce jeudi dans les rues de Paris à partir de 11h. Au cœur des revendications, augmentation salariale, d’ailleurs inchangée depuis 2009.

Plusieurs centaines d’infirmiers attendus. Un collectif et deux syndicats d’infirmiers appellent à la manifestation ce jeudi 4 avril dans les rues de Paris, rapporte l’AFP. Le but ? Demander la revalorisation de leur tarif de base, inchangée depuis 2009 malgré l’inflation.

«On a disparu des radars après le Covid»

«Pendant le Covid, on nous disait qu’on jouait un rôle pivot» dans les soins permettant le maintien à domicile, explique Alexandre Veyret, co-présidente du collectif des Infirmiers libéraux en colère. «Mais on a disparu des radars après le Covid», poursuit-elle.

Malgré l’inflation, rien n’a changé. Ils dénoncent de ne pas «avoir fait partie du Ségur», qui a revalorisé les salaires des soignants à l'hôpital mais pas les leurs. En effet, la «brique» de base de la tarification des soins infirmiers (AMI, 3.15 €) n’a pas évolué depuis 2009.

Des revalorisations ponctuelles uniquement ont eu lieu depuis cette date. L’Assurance maladie a revalorisé de 25 centimes à 2,75 € l’indemnité forfaitaire de déplacement qui s’ajoute aux frais kilométriques. Un point jugé insuffisant pour le Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux (Sniil), qui réclame dans son communiqué «une juste reconnaissance et valorisation de nos compétences, alors que les coûts de l’énergie et d’entretiens de nos véhicules, indispensables à la pratique de notre métier, explosent».

Un cortège en direction du ministère de la Santé

Les manifestants se sont donné rendez-vous à place de la Bastille (Paris) ce matin. Ils devaient se rendre au ministère de la Santé. À l’origine, le collectif des «Infirmiers libéraux en colère» formé en 2023, le Sniil et l’Onsil (organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux).