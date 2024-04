Transports : RER B, métros 1, 2, 4... Quelles sont les lignes concernées par les travaux en avril ?

De nombreux travaux vont avoir lieu sur les infrastructures de la RATP et la SNCF partout en Ile-de-France, en avril mais aussi en mai, afin de morderniser le réseau en 2030. Plusieurs lignes seront interrompues à cet effet, a annoncé IDF Mobilités ce jeudi 4 avril.

Les travaux de printemps sont là. Dans un communiqué publié jeudi 4 avril, Île-de-France Mobilités, la RATP, SNCF Réseau et Transilien SNCF Voyageurs ont annoncé la fermeture de plusieurs ligne, en raison des travaux de modernisation du réseau de transports francilien à l'horizon 2030.

En raison des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les travaux de cette année sont répartis avant et après la compétition. Voici les lignes de métro, RER, transilien et tramways concernées.

Métros

Lignes 1 et 4

Les lignes 1 et 4 seront fermées la matinée du 21 avril.

Ligne 2

La 2 sera fermée du 7 au 13 avril entre Père-Lachaise et Barbès-Rochechouart.

Ligne 11

La 11 sera fermée du 12 au 27 avril entre Mairie des Lilas et Belleville.

Ligne 14

La ligne 14 sera fermée du 7 au 14 avril.

RER

RER B

Aucun RER B ne circulera entre Aulnay-sous-Bois et l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle les 20 et 21 avril. Des bus de substitution sont prévus à cet effet.

RER C

Le RER C sera fermé entre Invalides et Henri-Martin du 6 au 7 avril, et entre Invalides et Pontoise les week-ends du 13 et du 20 avril.

RER D

Le RER D sera fermé depuis Châtelet-les-Halles vers Combs-la-Ville Quincy et vers Juvisy les 20 et 21 avril jusqu’à 13h15.

Des bus de substitution seront mis en place entre Juvisy et Vigneux-sur-Seine, entre Lieusaint et Boissy-Saint-Léger et entre Combs la Ville et Boissy-Saint-Léger via Villeneuve-Saint-Georges.

Transiliens

Ligne K

La ligne K sera fermée entre la Gare du Nord et Mitry-Claye, les weekends du 6, 20 et 27 avril.

Ligne R

Aucun train ne circulera sur la ligne R les 20 et 21 avril depuis Melun vers Montargis et Montereau (via Moret-Veneux-les-Sablons).

Les trains pour Montereau sont détournés via la branche Héricy.

Tramways : le T5

La ligne T5 sera interrompue du 15 au 21 avril entre les stations Les Cholettes et Garges-Sarcelles, afin de rénover les rails.