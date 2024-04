Sable du Sahara : voici le montant de l'amende à payer si vous ne nettoyez pas votre voiture

Un nuage de sable en provenance du Sahara devrait envahir le ciel du pays, ce week-end, et plus particulièrement la moitié sud du territoire français. Il sera nécessaire de nettoyer son véhicule avant de reprendre la route sous peine de se faire réprimander.

Le sud de la France devrait être touché, ce week-end, par un épisode de pollution aux particules fines en raison du passage d'un nuage de sable du Sahara. L’ensemble de l’Occitanie devrait être touché par ce phénomène et plus particulièrement les départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.

Pour les propriétaires de véhicules, un petit instant nettoyage sera surtout nécessaire. En effet, avoir une voiture propre ou du moins un pare-brise correctement nettoyé, est une obligation en France.

Une amende de 3e catégorie

Si la saleté présente sur votre véhicule empêche le conducteur d’avoir une visibilité optimale sur la route, vous pouvez être réprimandé par une amende de 3e catégorie en cas de contrôle. Le montant de l’amende est de 68 euros, mais il peut descendre à 45 euros si le paiement est anticipé.

Une amende du même montant peut vous être infligée si votre pare-brise est dans un état défectueux ou encore, si le tube contenant le liquide nécessaire au bon fonctionnement de votre lave-glace est vide.