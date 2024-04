«Taxe lapin» : voici ce que vous pourriez payer en cas de rendez-vous médical non honoré

Gabriel Attal a donné ce samedi le montant de la «taxe lapin» qu’il souhaite appliquer contre les personnes n’honorant pas un rendez-vous médical sans prévenir le praticien. Une pénalité qui reste malgré tout à la main du médecin.

Les absents ont toujours tort. Ce samedi 6 avril, Gabriel Attal a énuméré des mesures pour faire face à la crise des soins de ville en France. Parmi ces dispositions, le Premier ministre a est revenu sur la «taxe lapin», qu’il souhaite appliquer aux patients ne respectant pas un rendez-vous médical.

Dans le détail, les personnes qui n’honoreront pas leurs rendez-vous et annulent moins de 24 heures à l’avance vont devoir payer 5 euros, qui iront directement dans la poche du médecin.

Cette somme pourra être retenue par l’intermédiaire de l’empreinte bancaire par les plates-formes de prise de rendez-vous.

Une entrée en vigueur souhaitée pour 2025

Cette pénalité pourra s’appliquer selon le bon vouloir du médecin, qui sera le seul à juger si les raisons du patient sont valables. Cette mesure nécessite cependant une loi, qui devrait être rapidement examinée par le Parlement, en vue d’une entrée en vigueur en 2025.

Selon l'Ordre des médecins et certains syndicats comme l'UFML, le coût de ces «lapins» est estimé à 27 millions de consultations perdues chaque année.

D'après un communiqué de l’Académie nationale de médecine et du Conseil national de l’Ordre des médecins, datant du 26 janvier 2023, «6 à 10% des patients ne se présentent pas à leur rendez-vous, ce qui correspond à une perte de temps de consultation de près de deux heures hebdomadaires pour le médecin quelle qu’en soit la discipline».

Un «comportement» considéré comme un «facteur d’aggravation», alors que 30% de la population vit dans un désert médical.

Une indignation que dénonçait Gabriel Attal lors de sa déclaration de politique générale, le 30 janvier dernier. «Il y a aujourd’hui trop de rendez-vous médicaux qui ne sont pas honorés. Pour les médecins, il est insupportable d’avoir chaque jour des patients qui ne se présentent pas. Quand on a rendez-vous chez le médecin et que l’on ne vient pas sans prévenir, on paie», déclarait-il devant les députés.