Places à l’université, médecins étrangers, «taxe-lapin»… Voici toutes les annonces de Gabriel Attal pour la santé

Dans un entretien accordé à plusieurs titres de presse régionale, Gabriel Attal a fait de nombreuses annonces concernant le système de santé français. Le Premier ministre est notamment revenu sur les places à l'université, les médecins étrangers ou encore les déserts médicaux.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'avoir plus de médecins. Une augmentation du nombre de formations et donc de places à l'université est visée : «Il y avait 8.150 places de médecine à l’université en 2017, on est monté à 10.000 en 2023. On va augmenter encore ces chiffres pour les porter à 12.000 par an en 2025 et jusqu’à 16.000 par an en 2027», a-t-il expliqué.

Pour renforcer les hôpitaux français, le Premier ministre a aussi annoncé l'arrivée de 2.700 médecins étrangers formés hors de l'Union européenne. Ils arriveront en France ce printemps avec une prise de poste dès ce mois d'avril.

LIBÉRER LE TEMPS DES MÉDECINS POUR AUGMENTER LE NOMBRE DE RENDEZ-VOUS

L'un des autres objectifs de Gabriel Attal est de simplifier plusieurs procédures médicales afin de libérer du temps pour les médecins généralistes. Pour ce faire, plusieurs mesures vont être mises en place :

Les pharmaciens pourront directement prescrire les antibiotiques pour les angines et les cystites. Les opticiens pourront directement adapter les lunettes des patients sans avoir à passer chez un ophtalmologue. Les rendez-vous chez les kinésithérapeutes pourront être pris sans avoir à passer chez le médecin avant. 10.000 assistants médicaux recrutés d'ici à la fin de l'année afin de prendre en charge les formalités administratives des médecins et ainsi libérer leur temps ce qui représente l'équivalent de 2.5 millions de rendez-vous.

Gabriel Attal a expliqué dans un message posté sur X que le France veut «garder le meilleur et le plus beau système de santé au monde. (...) Pour continuer de se battre pour lui, nous allons grâce à ces nouvelles mesures reconquérir 15 à 20 millions de rendez-vous médicaux chaque année et simplifier le quotidien de nos soignants»

LA «TAXE LAPIN» MISE EN PLACE

La fameuse «taxe lapin» largement evoquée va aussi être mise en place. Les soignants pourront faire payer une pénalité de 5 euros aux patients qui ne se présentent pas à un rendez-vous pris sans prévenir 24 heures à l'avance. Une mesure qui devrait libérer des millions de créneaux pour les patients.

Concernant les déserts médicaux, Gabriel Attal a annoncé lancer un plan d'urgence dès aujourd'hui : «Environ 4 millions de Français vivent sans aucune solution de garde dans son territoire, c'est une injutice majeure», a-t-il expliqué. Pour faire face à ce fléau, le plan d'urgence prévoit une aide financière. Le chef du Gouvernement compte aussi sur la responsabilité des médecins pour assurer les permanences de soins partout sur le territoire.

Enfin, Gabriel Attal a souligné accorder une grande importance à la santé mentale des Français : «Je l'ai dit, je veux en faire la grande cause de l'action de mon Gouvernement. Je décrète l'état d'urgence sur la santé mentale en France», a détaillé le Premier ministre. En ce sens, le dispositif MonSoutienPsy sera simplifié dès le mois de juin. Les patients pourront notamment aller chez le psychologue sans passer par un professionnel de santé avant. Le nombre de séances remboursé passera à 12, contre 8 auparavant.

Le chef du Gouvernement a chargé sa ministre de la Santé, Catherine Vautrin, de travailler sur une stratégie d'ampleur dans les prochains mois concernant la santé mentale, notamment celle des jeunes.