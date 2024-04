Paris : pourquoi la garde royale britannique sera-t-elle devant l’Élysée ce lundi ?

À l’occasion des 120 ans de l’Entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni, la garde royale britannique et la garde républicaine française assureront une relève croisée devant l’Élysée ce lundi 8 avril.

Un événement inédit entre voisins. Ce lundi 8 avril à 9h55, la garde républicaine, «associera à son cérémonial les Grenadiers de la maison royale britannique», avait annoncé l’Élysée mercredi.

C’est donc devant le 55, rue du Faubourg Saint-Honoré (8e) que les Parisiens auront l’occasion de voir les 16 membres de la «Number 7 Company Coldstream Guards» de l'ambassade du Royaume-Uni - et leur célèbre haut bonnet en fourrure - prendre la relève de deux sections de 1er Régiment d’infanterie.

En parallèle, deux sections des 1er et 2e Régiment d'infanterie de la Garde républicaine seront à Londres et participeront à la cérémonie de relève de la garde devant Buckingham Palace, avec les gardes de la F Company Scots Guards, «la Public Duties Company de l'armée britannique responsable des cérémonies à Londres et à Windsor», a expliqué l’Élysée.

Une troupe étrangère pour la première fois

Cette cérémonie célèbre les 120 ans de l'Entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni. Celle-ci désigne les accords bilatéraux signés par les deux pays le 8 avril 1904 afin de régler des contentieux coloniaux. Mais l’Entente cordiale a ensuite été employée par extension pour évoquer les relations franco-britanniques, souvent animées par des tensions.

Une fois que les gardes du Palais Royal de Londres auront pris la relève de leurs homologues français, du 1er Régiment d’infanterie, le Chœur de l'armée française entonnera God Save the King et La Marseillaise, les hymnes respectifs des deux pays.

Comme l’a souligné la présidence en annonçant la cérémonie, «c'est la première fois dans l'histoire de l'Élysée qu'une troupe étrangère est invitée à participer à ce rituel militaire».

«Cet anniversaire est ainsi l'occasion de promouvoir les liens historiques, militaires, diplomatiques, économiques et culturels qui unissent la France et le Royaume-Uni et de réaffirmer nos valeurs communes», a-t-elle indiqué.