Londres : des gardes royaux s’évanouissent en raison de la forte chaleur

Accablés par la chaleur, au moins trois gardes royaux se sont évanouis, samedi 10 juin à Londres, durant une répétition du «Trooping the Colour», un défilé pour l'anniversaire du roi Charles III, qui se tiendra le 17 juin.

Les images diffusées samedi 10 juin au Royaume-Uni ont de quoi dérouter. Un soldat, tromboniste, se trouve à terre, pendant que ses collègues continuent à jouer, peut-on voir sur le site du Guardian. Les images le montrent essayant de jouer après être tombé au sol, avant d'être emmené à part. A l'arrière-plan, on aperçoit un autre soldat emporté sur une civière.

Un coup de chaud aura fait vaciller les gardes royaux, qui portent leurs uniformes et leurs bonnets emblématiques. Une chaleur étouffante s'est en effet propagée à travers le Royaume-Uni, avec des températures atteignant 30°C, marquant le jour le plus chaud de l'année jusqu'à présent.

Ces événements se sont déroulés dans le centre de Londres, pendant la «Revue du Colonel» à Horse Guards, inspectée par le prince William. Ce dernier a rendu hommage aux gardes dans un message posté sur Twitter.

A big thank you to every solider who took part in the Colonel’s Review this morning in the heat. Difficult conditions but you all did a really good job. Thank you. W

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 10, 2023