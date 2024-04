JO 2024 : des Vénus de Milo «olympiques» installées devant l’Assemblée nationale

Six statues colorées ornent la devanture de l’Assemblée nationale depuis près d’une semaine. Il s'agit de représentations «olympiques» de la célèbre Vénus de Milo.

Les députés se préparent aussi aux JOP 2024. Depuis le 2 avril dernier et jusqu’à la fin des Jeux Paralympiques, le Palais Bourbon accueille, le long de ses colonnes, six Vénus de Milo colorées et sportives.

Nos Vénus de Milo, sous le soleil de l’@AssembleeNat pic.twitter.com/xtx3N25EOv — Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) April 10, 2024

La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a partagé sur X, ce mercredi 10 avril, une photo de ces statues dédiées à l'Olympisme. «Nos Vénus de Milo sous le soleil de l’Assemblée nationale», a-t-elle écrit.

Ainsi à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le plasticien français Laurent Perbos a réinventé la célèbre Vénus de Milo. Détails importants : elle est colorée, a retrouvé (pour cinq d'entre elles) ses deux bras et pratique une activité sportive.

Chacune des Vénus porte un attribut dédié au sport. Sont représentés, le tennis, le surf, le para tir à l’arc , le basketball, la boxe et enfin le lancer de javelot. 5 des statues sont colorées selon les anneaux olympiques. La sixième est en violet.

Dans un communiqué, l’Assemblée nationale a expliqué que «les Vénus de Laurent Perbos symbolisent "le beau geste" sportif, celui de l’athlète qui se dépasse et qui se démarque par son fair play et ses valeurs».