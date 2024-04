Européennes 2024 : Jordan Bardella à la conquête des électeurs de Royan lors d'un meeting ce samedi

La tête de liste du Rassemblement national aux élections européennes, Jordan Bardella, a tenu un meeting, ce samedi 13 avril, à Royan (Charente-Maritime). Il a notamment appelé les électeurs à rejoindre leur rang et à oser «le réflexe patriote».

Le président du RN et tête de liste aux prochaines élections européennes, Jordan Bardella, était à Royan, ce samedi 13 avril, pour un meeting au Palais des congrès. Comme à Lécluse (Nord), où s'étaient réunis samedi dernier plus de 1.500 sympathisants, il a pu dévoiler les contours de son programme électoral, et s'en est pris notamment à la majorité.

Il a lancé un appel à l'«union» aux Français «qui découvrent» que le RN fait «le bon diagnostic», dans une région qu'il a qualifiée de terre de «conquête». En effet, cette circonscription avait été remportée par la majorité lors des législatives de 2022. Une tendance que Jordan Bardella compte bien inverser cette année.

«on ne redressera pas la France en votant pour les mêmes»

«Je voudrais m'adresser, aujourd'hui, à ceux des Français qui ont cru pendant longtemps être préservés du délitement de la France. À cette France qui avait, jusqu'à présent, le sentiment d'aller bien (...) On ne changera pas la situation du pays avec des votes d'habitude, on ne redressera pas la France en votant pour les mêmes toujours», a lancé Jordan Bardella.

«Je leur dis: libérez-vous du conformisme, du prêt-à-penser, rejoignez-nous et osez le réflexe patriote», a-t-il ajouté dans une salle conquise.

Selon le candidat, il y avait environ 2.000 personnes présentes lors du meeting. Jordan Bardella a tenu à les remercier : «Merci #Royan et merci à tous pour votre présence à cette très belle réunion publique Le 9 juin, je compte sur vous : votez, faites voter, mobilisez-vous et mobilisez les vôtres ! #VivementLe9Juin», a-t-il posté sur son compte X.

Merci #Royan et merci à tous pour votre présence à cette très belle réunion publique





Le 9 juin, je compte sur vous : votez, faites voter, mobilisez-vous et mobilisez les vôtres ! #VivementLe9Juin pic.twitter.com/1ua8wcZT4e — Jordan Bardella (@J_Bardella) April 13, 2024

Selon les derniers sondages, le Rassemblement national caracole en tête avec 30% des intentions de vote et devance largement la liste Renaissance menée par Valérie Hayer.