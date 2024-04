Opération «place nette» au Mans : deux personnes déférées pour trafic d'héroïne

Ce samedi, 2 individus sont jugés ce samedi au tribunal du Mans (Sarthe) dans le cadre d’une opération «Place nette» visant à identifier les acteurs d’un réseau de vente d’héroïne.

L'opération «Place nette» se poursuit partout en France. Un communiqué du procureur de la République, Delphine Dewailly, transmis à CNEWS, a indiqué que deux personnes avaient été déférées devant le tribunal judiciaire du Mans ce samedi.

Elles ont été placées sous mandat de dépôt provisoire jusqu’à leur audience de jugement. Une femme, âgée de 47 ans, «présumée être la revendeuse principale depuis plusieurs années», serait, selon le communiqué du procureur, consommatrice des drogues qu’elle trafique.

L'autre individu est un homme de 37 ans interpellé mardi 9 avril, au volant d’un véhicule qui contenait près de 12 kg de cocaïne dans une cache aménagée. Il est connu défavorablement des services de police et avait déjà fait l’objet de condamnations «pour trafic de produits stupéfiants».

7 personnes interpellées

Les différentes perquisitions conduites au sein des domiciles des mis en cause ont permis de mettre la main sur «2 armes de poing et leurs munitions, plusieurs sommes d’argent pour un montant de 10.000 euros, mais également près de 12 kg de cocaïne, 10 kg de résine de cannabis, près de 2 kg d’héroïne, plus de 500 cachets d’ecstasy et quelques grammes de crack», est-il précisé dans le communiqué.

Deux autres personnes arrêtées, pour lesquelles les faits de revente ne sont suffisamment caractérisés, vont être jugées pour des faits de «détention, transport, acquisition et usage» lors d’une audience qui aura lieu vendredi 24 mai. Leur garde à vue a pris fin vendredi 12 avril.

Ce réseau, suspecté de fonctionner depuis plus de trois ans, aurait permis d’épargner d’importantes sommes d’argent sur des comptes bancaires, en plus d’un véhicule automobile et divers objets. Tous ont été saisis.

Au cours de cette opération «Place nette», 7 personnes avaient été interpellées. Un homme, demeurant à La Guierche, avait mis fin à ses jours à l’aide «d’une arme typique dont il était le seul détenteur» en voyant les forces de l’ordre s’approcher de son domicile. «Conduit vers un établissement hospitalier voisin, il y est décédé», indique le communiqué.