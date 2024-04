«Pass colo» : quelles sont les conditions pour recevoir cette aide de 200 à 350 euros qui sera lancée ce lundi ?

A partir de ce lundi 15 avril, les familles éligibles au «Pass colo» pourront financer en partie le départ en colonie de vacances de leurs enfants âgés de 11 ans. Une aide attribuée selon certaines conditions.

Il pourra bénéficier à 80% des enfants. Dans un désir de «créer un nouveau rite républicain», le gouvernement inaugure une nouvelle aide ce 15 avril, le «Pass colo», permettant de financer en partie et selon certaines conditions, le départ en colonie de vacances des enfants âgés de 11 ans.

Le Gouvernement lance le « Pass colo » !





Ce dernier permet de rendre accessibles les départs en colonies de vacances des enfants de 11 ans, avec une aide financière allant de 200 à 350 euros.





«Avec le "Pass colo", nous visons un nouveau rite républicain», qui «va rejoindre l’entrée à l’école et l’obtention au baccalauréat parmi les moments qui jalonnent un parcours», a déclaré la ministre chargée de l'Enfance et des Familles Sarah El Haïry. Le dispositif avait été annoncé en juillet 2023 par Aurore Bergé, alors ministre des Solidarités. Il figure notamment dans le Pacte des Solidarités présenté en septembre dernier pour lutter contre la pauvreté.

Dans une limite de 4.000 euros nets par mois

Pour bénéficier de cette aide délivrée par les Caisses d'allocations familiales (Caf), les familles devront se rendre sur le site jeunes.gouv.fr, où un catalogue de colonies de vacances labellisées sont éligibles au «Pass colo». Dans une limite de 4.000 euros de revenus mensuels nets pour les parents, les enfants âgés de 11 ans seulement sont concernés par le dispositif. Cela devrait représenter 80% des enfants, d'après les calculs du ministère.

Concernant le montant de l'aide, ce dernier variera selon le quotient familial : jusqu'à 200 euros d'aide lorsque le quotient est compris entre 1.201 et 1.500 euros et jusqu'à 350 euros lorsqu'il est inférieur à 200 euros, a précisé le cabinet de la ministre. En «facilitant l'accès aux activités en plein air», le gouvernement entend «promouvoir le bien-être des enfants, et donc prévenir les soucis de santé mentale, d’obésité, d’attachement aux écrans», a affirmé Sarah El Haïry.

«Une colonie de vacances c’est le souvenir d’une vie, c’est apprendre sur soi, apprendre des autres, apprendre autrement : la vie en collectivité est complémentaire des apprentissages scolaires», a poursuivi la ministre. «Développer des compétences psycho-sociales permet, ensuite, de mieux apprendre à la rentrée».

Le dispositif devrait coûter 8 millions d'euros cette année, et, selon la montée en puissance prévue, 32 millions en 2027. Il sera financé par la branche famille de la Sécurité sociale, selon le ministère des Familles. Une récente étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a montré qu'en France, 10% des moins de 16 ans ne partent pas en vacances au moins une semaine par an pour des raisons financières.