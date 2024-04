Bison Futé : quels seront les départements où la circulation sera difficile ce week-end ?

Lors du week-end du 19 au 21 avril, la zone C arrive au bout de ses vacances scolaires tandis que la zone A entame sa seconde semaine, et la zone B sa première. La circulation s'annonce difficile dans plusieurs secteurs, dont la région parisienne.

Bison Futé prévoit une circulation difficile vendredi 19 avril, pour les retours dans l’arc méditerranéen, qui comporte des départements en zone B et C.

Ce jour-ci, l’organisme recommande d’éviter trois autoroutes : l’A7 entre Marseille et Orange de 8h à 18h, l’A8 entre l’Italie et Le Luc de 16h à 20h, l’A54 entre Arles et Nîmes de 16h à 19h, l’A57 entre Le Luc et Toulon de 16h à 19h.

Samedi 20 avril, l’organisme conseille vivement aux automobilistes d’éviter l’autoroute A7 dans le sens des départs, de 11h à 17h, entre Lyon et Orange.

Le trafic sera difficile du côté des départs, dans la zone Auvergne-Rhône-Alpes. La même zone connaîtra aussi des difficultés pour le retour, comme la région Île-de-France, qui verra tous ses citadins rentrer de vacances.

Bison Futé recommande aux automobilistes revenant de vacances de rejoindre ou traverser l’Île-de-France avant 14h, et d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 15h à 18h.

La circulation sera encore difficile le lendemain, dimanche 21 avril, dans le sens des retours, pour la région parisienne.

Là encore, Bison Futé recommande de rejoindre ou de traverser la région avant 14h. Dans le reste du pays, la circulation sera habituelle.