Attaque de l'Iran contre Israël, soutien à l'Ukraine... Un Conseil européen sous tension pour Emmanuel Macron ce mercredi

Emmanuel Macron est attendu à Bruxelles ce mercredi 17 avril à l’occasion du Conseil européen. Une réunion marquée par les nombreuses tensions internationales.

Un rendez-vous important, dans un contexte explosif. Ce mercredi 17 avril, Emmanuel Macron se rend à Bruxelles pour assister à un rassemblement du Conseil européen. Au-delà de la réunion entre les ministres des Affaires étrangères, une attention particulière sera portée aux différents conflits internationaux.

En effet, la guerre en Ukraine prendra une grande place dans le programme de ce Conseil européen. Le 12 avril dernier, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le chancelier allemand, ont réaffirmé leur «soutien indéfectible et dans la durée à l'Ukraine» et «discuté des initiatives européennes de soutien militaire».

Le président français doit d’ailleurs se rendre depuis plusieurs semaines en Ukraine. Cependant, il a toujours assuré qu'il n'effectuerait le déplacement que s'il avait des annonces concrètes à y faire.

La situation au Moyen-Orient scrutée de très près

L’attaque de l’Iran contre Israël, samedi dernier, et la riposte éventuelle de l’État hébreu, est, elle aussi, placée en tête de la liste des sujets à évoquer. Ce lundi, Emmanuel Macron a annoncé vouloir tout faire pour «éviter l’embrasement» au Moyen-Orient, craignant que le conflit ne cesse de prendre de l’ampleur.

Une volonté partagée par Charles Michel, le président du Conseil européen, qui a appelé à «tout faire pour empêcher une nouvelle escalade régionale. Il faut éviter de nouvelles effusions de sang. Nous continuerons à suivre la situation de près avec nos partenaires», a-t-il réagi sur ses réseaux sociaux.

Emmanuel Macron compte profiter de l’organisation des JO de Paris 2024 pour exiger une «trêve olympique», menant à un arrêt des combats dans tous les territoires engagés dans des conflits.

S’il espère l’appui et le soutien de ses alliés européens, Emmanuel Macron devrait essuyer le refus de Vladimir Poutine à ce souhait. Pour justifier ce refus, le président russe a considéré que l’Ukraine profiterait de cette «trêve olympique» pour se renforcer militairement.