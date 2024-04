Conférence pro-palestinienne de Jean-Luc Mélenchon : l’université de Lille annule l’événement

L’université de Lille a décidé d’interdire la conférence pro-palestinienne de Jean-Luc Mélenchon et de la candidate aux européennes Rima Hassan, qui devait se tenir ce jeudi 18 avril.

Elle n’aura pas lieu. La conférence pro-palestinienne de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, qui devait initialement se tenir à l'université de Lille ce jeudi, n’aura finalement pas lieu, a fait savoir la direction.

En effet, l'université de Lille a estimé que les conditions n'étaient plus réunies pour garantir la sérénité des débats, de par le contexte actuel avec l'escalade militaire au Moyen-Orient depuis plusieurs jours à la suite d'une attaque de drones iraniens à l'encontre d'Israël. «Ces tensions se répercutent à l'échelle nationale et locale, tout comme à l'université», a justifié la direction. Les critiques portaient notamment sur le logo de l'association étudiante «Libre Palestine» à l'initiative de la conférence, qui montrait un territoire englobant Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza.

Parallèlement, plusieurs personnalités politiques et élus ont réclamé l'interdiction de cette conférence. Le président (LR) des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, estime que «ce meeting politique, déguisé en conférence aux relents antisionistes, n'avait pas sa place dans une université française», tout en en saluant «une décision courageuse» de l'université «qui garantit la neutralité et la sérénité».

LFI veut maintenir sa conférence

Une nouvelle qui n’a pas manqué de contrarier la France Insoumise, annonçant dans la foulée via un communiqué intitulé «Stop à la censure», qu’un «nouveau lieu sera envoyé aux inscrits» pour cette conférence. «Nous ne nous tairons pas. La conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan se tiendra à Lille ce jeudi 18 avril», stipule le communiqué.

Annulation de la conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan à Lille : Stop à la censure !





Laissez les voix pour la paix s’exprimer.





Nous ne nous tairons pas.





La conférence se tiendra à Lille ce jeudi 18 avril. La communication sur le nouveau lieu sera envoyée aux… pic.twitter.com/EE3g2m7DG3 — Mathilde Panot (@MathildePanot) April 17, 2024

Le parti cible également «des responsables politiques macronistes, de la droite et de l’extrême-droite qui ont tout fait pour empêcher cette conférence sous l’impulsion du député PS Jérôme Guedj. La députée macroniste Violette Spillebout a même appelé à commettre des troubles à l’ordre public pour contraindre l’Université à l’annuler».

Tristesse de voir à Lille une université se dire victime de pressions et y céder en interdisant une conférence à quelques heures de sa tenue. Il aura suffi que le PS Jérôme Guedj dénonce le logo de l'association étudiante et qu'une députée macroniste appelle à créer des désordres… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 17, 2024

«Nous regrettons la décision de la présidence de l’université qui se montre incapable de résister aux pressions qui s’attaquent à la liberté d’expression, mettent à mal les libertés universitaires et académiques et visent à faire taire les voix de la paix au Proche Orient», conclu LFI.