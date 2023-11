«Meilleurs Franchisés & Partenaires de France» : la 36e édition du concours IREF a lieu ce lundi 13 novembre à Paris

La Fédération des Réseaux Européens de Partenariat et de Franchise (IREF) organise depuis 1987 le concours des «Meilleurs Franchisés & Partenaires de France» pour récompenser les enseignes, les affiliés et les personnalités les plus performantes des réseaux du commerce organisé indépendant et associé. La 36e cérémonie de remise des trophées a lieu ce lundi 13 novembre à Paris.

Cette année, le concours des «Meilleurs Franchisés & Partenaires de France» est placé sous le haut parrainage de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

La cérémonie de remise des prix sera enregistrée ce lundi 13 novembre au célèbre Studio Gabriel à Paris (8e), à partir de 16h. Elle sera retransmise en direct sur le compte Facebook de l'IREF et sur CNEWS.fr, partenaire de l'événement.

Pour cette 36e édition, la Fédération des Réseaux Européens de Partenariat et de Franchise (IREF) a reçu plus de 400 candidatures et récompensera 65 lauréats de toutes les formes de commerce organisé indépendant et associé (franchise, partenariat, concession, licence de marque, coopérative, etc.). «La particularité du concours, c’est de remettre des trophées et des diplômes du Ministère, qui sont signés par Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie», explique Michel Kahn, Président de la Fédération.

Ces diplômes sont un gage d’excellence des entreprises et têtes de réseaux distinguées, le concours de l’IREF étant le seul à prendre en compte les bilans et documents légaux des candidats. Présidé par Alain Di Crescenzo, Président de CCI France (Chambre de Commerce et d'Industrie de France), le jury attribue différents prix, comme celui des «Meilleurs Espoirs de la Franchise et du Partenariat», destiné aux jeunes réseaux encore méconnus, ou celui des «Ambassadeurs du Réseau», ou encore celui des «Lauréats de la Décennie».

les femmes entrepreneuses mises à l'honneur

«Pour choisir ses lauréats, le jury évalue la qualité des dossiers de candidature selon les performances économiques, commerciales, la créativité, la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), le management, le digital et bien d'autres éléments qui sont mis en avant dans le dossier», détaille Michel Kahn.

Le plus prestigieux d’entre eux, le prix Jean-Paul Clément, récompense les grandes personnalités du monde de l’entreprise qui ont œuvré au service de la France. Parmi les lauréats des éditions précédentes, on retrouve notamment Alain Afflelou, Franck Provost ou encore Henri Giscard d'Estaing et Christian Peugeot.

Pour cette édition 2023-2024, le jury remettra, pour la première fois, le Prix «Capitale Franchise et Partenariat» à une ville européenne qui a dynamisé son économie en attirant des enseignes françaises. C’est également la première fois que les prix de «Femme de l’Année» et d’«Entrepreneuse de l’année» seront remis.

Le concours IREF est devenu le lieu incontournable qui met en lumière les réseaux et les entrepreneurs qui réussissent.