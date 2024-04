Internats dans les collèges et lycées : quels sont les critères pour y entrer ?

Ce jeudi, le Premier ministre Gabriel Attal a présenté de nouvelles mesures pour lutter contre la violence des mineurs. Parmi elles, le recours aux internats pour prévenir la délinquance. Mais quels sont les critères pour pouvoir s’inscrire en internat actuellement ?

Après plusieurs affaires d’extrême violence entre jeunes, notamment la mort de Shemseddine à Viry-Châtillon, passé à tabac près de son collège, le Premier ministre Gabriel Attal a énuméré plusieurs solutions pour enrayer le cercle de la violence chez les jeunes.

Parmi les mesures présentées par le Premier ministre figure le placement en internat des jeunes aux «mauvaises fréquentations». Gabriel Attal a par ailleurs affirmé que des «dizaines de milliers de places [sont] désespérément vides» dans les établissements scolaires qui possèdent un internat.

Les internats permettent en effet aux élèves de suivre leur scolarité tout en étant logés et nourris par leur établissement. La plupart des internats sont destinés aux collégiens et lycéens, mais certaines écoles accueillent également des internes dès la maternelle et jusqu’au post-bac.

Plusieurs critères sont pris en compte pour l’admission des internes. Dans un premier temps, le type de classe est pris en compte : les collégiens et les élèves de l'enseignement professionnel sont prioritaires, comme il est indiqué sur le site du service public.

Le milieu social pris en compte

La situation géographique des élèves est également regardée. Les enfants des quartiers prioritaires, des zones d’éducation prioritaire ou des milieux ruraux isolés sont sélectionnés en premier lieu. «Les élèves dont la résidence familiale est éloignée de l'établissement de scolarisation ou de la formation sont également prioritaires», est-il précisé.

Enfin, les critères sociaux et familiaux entrent également en compte. Ainsi, les élèves de milieux sociaux défavorisés ou ceux rencontrant des difficultés d'encadrement éducatif ou faisant l’objet d'une mesure de protection de l'enfance passent en priorité.

Les inscriptions se font directement auprès des établissements qui proposent un internat, et remplir un dossier de candidature, disponible directement sur les sites internet des académies. Il existe des internats aussi bien dans les établissements publics que privés. Pour les élèves les plus motivés, certaines écoles proposent également des internats «d’excellence», ou ils bénéficient d’un accompagnement plus personnalisé.

Selon les chiffres du ministère de l’Éducation nationale, 176.000 places d'internat sont actuellement occupées sur les 228.000 existantes. Gabriel Attal doit par ailleurs se rendre lundi prochain à Nice pour visiter un internat.