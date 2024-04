La préfecture du Nord interdit la nouvelle conférence pro-palestinienne de Jean-Luc Mélenchon à Lille

La nouvelle conférence de Jean-Luc Mélenchon sur le Proche-Orient prévue ce jeudi soir dans une salle de Lille, après l'interdiction de celle initialement prévue à l'université, a été elle-même interdite par la préfecture du Nord, annonce La France insoumise dans un communiqué.

Les Insoumis essuient un nouveau refus. Ce jeudi 18 avril, la préfecture du Nord a décidé d’interdire la conférence de Jean-Luc Mélenchon sur la situation actuelle en Palestine. Pour rappel, celle-ci, qui devait initialement se tenir à l’université de Lille, avait été annulée par la direction de l'établissement.

Bertrand Gaume, préfet de la région Hauts-de-France, a justifié cette nouvelle décision par les risques de trouble à l’ordre public que cet événement pourrait engendrer, mais aussi des risques élevés d’attentats, ou encore la tenue d’une rencontre de football du LOSC, qui devrait rassembler près de 50.000 personnes.

Dénonçant un «acharnement intolérable» et «un précédent extrêmement grave pour la démocratie», La France insoumise a déposé auprès de la préfecture un rendez-vous pour un rassemblement public à la même heure dans la rue «avec une prise de parole de Jean-Luc Mélenchon contre la censure et pour la paix».

RASSEMBLEMENT ET PRISE DE PAROLE CE SOIR À LILLE CONTRE LA CENSURE ET POUR LA PAIX AVEC JEAN-LUC MÉLENCHON ET RIMA HASSAN.





