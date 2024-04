JO 2024 : quels magasins seront ouverts les dimanches ?

La préfecture de la région d'Île-de-France a confirmé ce lundi l'ouverture de certains commerces le dimanche pendant la période des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Une bonne nouvelle pour les commerçants souhaitant ouvrir le dimanche et profiter ainsi de l'attractivité économique de Paris durant les Jeux olympiques et paralympiques de cet été.

#Communiqué | Ouverture dominicale des #commerces durant les #JOP2024 aux secteurs : articles de sport et de loisirs, libraire-papeterie, habillement-prêt-à-porter et commerce de détail alimentaire et à prédominance alimentaire.





+ d'infos : https://t.co/aXgZ7Cw756 pic.twitter.com/Mij2WrNJjB — Préfecture de la région d’Île-de-France (@Prefet75_IDF) April 23, 2024

Dans un communiqué publié ce mardi 23 avril, la préfecture d'Île-de-France a confirmé l'ouverture dominicale des commerces du 15 juin au 30 septembre 2024 à Paris, dans quatre secteurs d'activité.

Quatre secteurs d'activité concernés

Sont concernés, «les secteurs articles de sport et de loisirs, librairie-papeterie, habillement-prêt-à-porter et commerce de détail alimentaire et à prédominance alimentaire».

La préfecture ajoute qu'aucune demande n'a été encore formulée par les professionnels des «magasins multi commerces, cycles-motocycles et grands magasins».

«La décision d'ouvrir le dimanche de manière dérogatoire appartient à chaque commerçant concerné et repose sur le volontariat des salariés», rappelle la préfecture.

Pour ouvrir le dimanche pendant les JO, il faudra donc que les commerçants obtiennent en premier lieu l'accord de leurs salariés.