Kendji Girac blessé par balle : pourquoi la star vit-elle toujours dans une caravane malgré son succès ?

Dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril, Kendji Girac a été blessé par balle à Biscarrosse dans les Landes. Bien qu’il soit célèbre, le chanteur de 27 ans, populaire auprès du grand public, continue de suivre son train de vie quotidien en vivant dans une caravane.

Il n’a pas changé. Le célèbre interprète de «Color Gitano» et d’«Andalouse», Kendji Girac, a été grièvement blessé par balle dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril, sur une aire destinée à la communauté des gens du voyage à Biscarrosse, dans les Landes. Évacué vers l’hôpital hospitalier de Bordeaux, le «Gipsy Prince» français a été opéré dans la foulée et semble tiré d’affaire.

Le chanteur de 27 ans se trouvait avec les siens à Biscarrosse depuis plusieurs jours, selon la mairie de la commune. Ainsi, même après son succès, Kendji Girac est resté proche de la communauté gitane de Saint-Astier, en Dordogne, au sein de laquelle il a grandi avec son père Paul, sa mère Carmen ainsi que ses deux sœurs et son frère.

Des origines assumées

À travers son tube «Color Gitano», Kendji Girac a, depuis longtemps, assumé ses origines gitanes. Et le vainqueur de «The Voice» en 2014 n’a, pour autant, pas changé son train de vie quotidien malgré sa célébrité. En effet, lors d’une interview accordée au Parisien en 2020, Kendji Girac avait ainsi affirmé rêver d’acheter «un petit pavillon dans une ville moyenne de grande banlieue parisienne», dans le but de «me poser avec ma famille».

Quelques années plus tard, le «terrain» recherché a été retrouvé. Il s’agit d’une maison «modeste au grand toit de tuiles marron» contenant un petit jardin et une cour, au fond de laquelle stationnent vingt caravanes des proches du chanteur. «Parfois je dors dans la maison, parfois dans la caravane, c’est un refuge dans lequel je me sens bien, et j’adore y entendre le bruit de la pluie qui me berce (…). Je vis toujours comme un gitan. Peu de gens imaginent que je vis encore comme ça, mais c’est mon équilibre», expliquait, à l’époque, Kendji Girac.

Néanmoins, il faut savoir que, pour faciliter sa vie professionnelle, l’artiste de 27 ans a tenté à plusieurs reprises de s’installer à Paris en louant un bien rue de la Boétie, dont le loyer s’élève à plus de 4.000 euros. Il y restait uniquement une semaine, voire une semaine et demie, et rendait les clés. Car oui, Kendji Girac ne se sentait «en liberté» qu’en caravane. Et il n’est pas rare, aussi, de voir Kendji Girac prêter un coup de main à son père, élagueur, pour tailler des arbres.