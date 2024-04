Mort de Nahel : une reconstitution des faits à haut risque aura lieu le 5 mai à Nanterre

Bientôt un an après les faits, une reconstitution de la mort de Nahel à Nanterre aura lieu le dimanche 5 mai prochain. Une reconstitution à haut risque d’après l’avocate d’un des deux policiers, d’ailleurs menacés de mort depuis les faits.

Nouvelles craintes autour de l’affaire Nahel. Une reconstitution des faits du drame, survenu le 27 juin 2023, est prévue dimanche 5 mai prochain au pied des tours de Nanterre, là où le jeune homme est décédé. Pour l’avocate d’un des policiers, il s’agit là «d’une folie». En effet, les deux fonctionnaires de police ont reçu des centaines de menaces de mort depuis les faits. Au vu des circonstances, la reconstitution prévue le week-prochain est donc à haut risque, selon la défense.

Une demande de délocalisation refusée

La mort de Nahel dans son véhicule, tué par un policier, après un refus d’obtempérer, avait entrainé plusieurs nuits d’émeutes il y a un an. Alors que l’enquête est donc toujours en cours, le policier à l’origine de la mort de Nahel, informé par cette reconstitution prévue, avait envoyé une demande de délocalisation au juge d’instruction en charge du dossier, par le biais de ses représentants.

Pour l’affaire de la mort de Cédric Chouviat, en janvier 2020 et impliquant également des policiers, les magistrats instructeurs avaient accepté d’organiser la reconstitution dans un hangar, loin de la circulation du Quai Branly. Mais dans le cas de l’affaire Nahel, les juges ont refusé cette demande, au motif que certains faits restent à préciser, pour tenter de savoir si le policier risquait réellement de se faire percuter par la voiture de Nahel avant de tirer. Le statut de légitime défense du policier reste donc au cœur de l’enquête.

Même si les deux juges d'instruction se sont voulus rassurants quand à la gestion du site, placé sous très haute sécurité, les deux policiers redoutent tout de même cette étape de l’instruction, selon leurs avocats. Ces derniers et leurs clients seront ainsi munis d'un gilet pare-balles. L’auteur du coup de feu a par ailleurs demandé à porter un masque et une cagoule par sécurité, et pour protéger son identité tout au long de la reconstitution.