Fermeture de l'A13 : réouverture progressive à partir du 11 mai prochain

La préfecture des Hauts-de-Seine a annoncé la réouverture progressive de l’autoroute A13, dans le sens Province-Paris, à partir du 11 mai prochain. Toutefois, seuls les véhiculent dits légers seront concernés par cette réhabilitation.

Une bonne nouvelle pour les conducteurs. En constatant le bon avancement des travaux qui ont été entrepris le 19 avril dernier à la suite d’un mouvement de terrain, le préfet Laurent Hottiaux a ainsi donné son feu vert quant à la réouverture progressive de l’autoroute A13. Mais cela ne concernera que les véhicules légers, «sous réserve que toutes les conditions de sécurité soient réunies», a précisé la préfecture des Hauts-de-Seine.

Pour rappel, la zone entre le viaduc et le tunnel de Saint-Cloud, a déjà fait l’objet de travaux de revêtement de sa chaussée en 2022 et est régulièrement impacté, mais il semblerait que ces travaux aient été la cause de ce mouvement de terrain.

Alors pour garantir la stabilité du mur de soutènement qui a été installé, des travaux de remblaiement complémentaires doivent tout de même être réalisés dans les jours qui vont procéder cette réouverture. Selon la préfecture, il s’agit d’une «étape indispensable».

Qu’en est-il du sens Paris-Province ?

La réouverture de l’A13 sera donc progressive mais demeure en bonne voie. Cependant, il n’en sera pas nécessairement de même dans le sens de circulation Paris-Province car, «des travaux plus lourds de réparation sont en revanche nécessaires».

Sans date certaine pour l’heure, la préfecture a expliqué que des «solutions d’étude sont en cours» et que «le calendrier de réouverture sera précisé ultérieurement». Les usagers devront donc encore s’armer de patience et trouver des alternatives pour leurs trajets.