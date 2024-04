Mort de Matisse, 15 ans, à Chateauroux : ce que l’on sait du jeune suspect afghan

Un mineur de 15 ans est décédé samedi soir à Châteauroux dans une bagarre à l'arme blanche. L'auteur présumé des faits, également âgé de 15 ans, a été arrêté et sera déféré ce lundi, a indiqué Agnès Auboin, procureure de la République à Châteauroux. Voici ce que l’on sait sur le suspect.

Un adolescent récidiviste. Âgé de 15 ans et connu au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), le suspect interpellé est un jeune Afghan qui serait en situation régulière sur le territoire français. Selon une source proche du dossier à CNEWS, l'adolescent a expliqué en garde à vue avoir agi par vengeance après que samedi, en fin de matinée, Matisse l'a frappé, l'a traité de «fils de Ben Laden» en raison de ses origines, et lui a dit de retourner dans son pays.

L'adolescent serait alors rentré chez lui pour s'armer d'un couteau avant de redescendre pour s'en prendre au jeune Matisse. Depuis le début de l'année, le suspect a déjà été interpellé à deux reprises : le 29 février et le 20 avril, à chaque fois pour vol avec violence en réunion sous la menace d'un couteau. L'adolescent, placé en garde à vue depuis samedi, va être déféré ce lundi après-midi.

Deux procédures pénales pour des faits similaires

La procureure de la République de Châteauroux a précisé que deux procédures pénales concernaient l'auteur présumé de cet homicide, dont l’une pour des faits de vols aggravés avec violences. Il avait été mis en examen «pour des faits de nature correctionnelle» et placé sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction le 22 avril, «seule mesure de sûreté prévue par le code de la Justice pénale des mineurs vu son âge, sans condamnation antérieure», a-t-elle précisé dans un communiqué.

Selon un témoin interrogé par un correspondant de l'AFP, ce mineur faisait en effet partie d'un groupe d'agresseurs qui a sévi une semaine plus tôt dans un parc de Châteauroux et «qui avaient encerclé un homme de 22 ans» et l'avaient agressé. Ce témoin a dit avoir «accouru» et «filmé la scène» pour mettre un terme à cette agression. Une information confirmée par la procureure de la République de Châteauroux, qui a expliqué qu’il s’agirait d’une affaire de guet apens tendu via les réseaux sociaux avec vol de portable sous la menace d’un couteau.

La mère de l'adolecent également en garde à vue

Par ailleurs, plusieurs témoignages permettraient de soupçonner que la mère du suspect pourrait aussi être impliquée dans les faits de samedi, selon la procureure. La femme, âgée de 37 ans et sans aucun antécédent judiciaire, a également été placée en garde à vue. Selon une source proche du dossier à CNEWS, les policiers cherchent à déterminer si elle a donné des coups à la victime alors qu'il avait déjà été poignardé.

Plusieurs témoins affirment que cette femme aurait donné des coups à l'adolescent quand il était assis, ensanglanté par les coups de couteau. Selon nos informations, la mère du suspect nie ces accusations. Elle sera déférée, avec son fils, ce lundi après-midi. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la police judiciaire d'Orléans et au service départemental de police judiciaire du commissariat de Châteauroux et une autopsie de la victime a été ordonnée par le parquet.

Pour rappel, vers 17h45, samedi, comme l’a révélé La Nouvelle République, le Centre d’information et de commandement (CIC) de Châteauroux a été avisé de la prise en charge d’un adolescent de 15 ans, blessé par arme blanche sur la voie publique. Sur place, les secours ont tenté de sauver la victime, qui présentait plusieurs plaies au thorax, et l'ont transportée à l’hôpital avec un pronostic vital engagé.

Le suspect a été placé en garde à vue alors qu’au même moment le corps médical annonçait le décès de Matisse, la victime, originaire de la commune et fils d’un restaurateur connu.