Rassemblements pro-palestiniens : Valérie Pécresse annonce suspendre les financements de la Région Île-de-France attribués à Sciences Po Paris

Après des mobilisations pro-Gaza à répétition et sous tension à Sciences Po Paris, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé ce lundi 30 avril, suspendre les financements de la Région destinés à l'école, «tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies».

Pour un «sursaut d'autorité». Après plusieurs journées émaillées de tensions à Sciences Po lors de rassemblements pro-palestiniens notamment, Valérie Pécresse a décidé d'interrompre dès ce lundi, tous les financements de la Région Ile-de-France dont elle est la présidente, destinés à l'établissement.

«J’ai décidé de suspendre tous les financements de la Région destinés à Sciences Po tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies dans l’école», a écrit la présidente d'Ile-de-France sur X ce lundi.

J’ai décidé de suspendre tous les financements de la Région destinés à @sciencespo tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies dans l’école. Une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite et instrumentalisés par la LFI et ses alliés islamo-gauchistes,…

— Valérie Pécresse (@vpecresse) April 29, 2024