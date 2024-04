Élections européennes : Nadine Morano et Brice Hortefeux rejoignent la liste LR de François-Xavier Bellamy

La Commission Nationale d’Investiture des Républicains a dévoilé ce mardi 30 avril la liste des 31 candidats menés par François-Xavier Bellamy pour les élections européennes du 9 juin prochain.

Une liste d’équilibre. Ce mardi 30 avril, la Commission Nationale d’Investiture des Républicains a officiellement validé sa liste de 31 candidats pour les élections européennes de juin prochain.

«Nos candidats constituent une liste d’équilibre entre le renouvellement et l’expérience, désireuse de forger une nouvelle génération de droite, alliance de figures expérimentées et de nouveaux visages», ont déclaré les Républicains dans un communiqué.

«Elle aspire à réunir le soutien de ceux qui refusent d’être enfermés dans un duel mortifère entre l’impuissance des uns et l’irresponsabilité des autres, entre ceux qui veulent déconstruire la France pour construire l’Europe et ceux qui veulent déconstruire l’Europe pour reconstruire la France», ont-ils ajouté.

Des figures du parti

Ainsi, outre François-Xavier Bellamy, Céline Imart et Christophe Gomart, dont les noms étaient déjà connus, Nadine Morano, élue depuis 2014 au Parlement européen, briguera un troisième mandat en sixième position. De même pour l’ancien ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux (7e place).

Les quatrième et cinquième places sont occupées par la maire de Vitré et ancienne vice-présidente des LR, Isabelle le Callennec et par le professeur en médecine et président du conseil de l’Institut Universitaire de la face et du cou, Laurent Castillo.

Aux vues des sondages qui placent LR à 6% des intentions de vote, seuls ces sept candidats peuvent pour le moment prétendre à être élus avec ce scrutin. Cependant, d’autres grands noms du parti sont aussi candidats, à l'instar de la vice-présidente des LR, Emmanuelle Mignon (12e) et la sénatrice Valérie Boyer (14e).