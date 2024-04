Foire de Paris : ces 5 événements à ne pas manquer

Objets de décoration, maroquinerie, bijoux, gastronomie, prêt-à-porter… Événement shopping incontournable du printemps, la Foire de Paris, qui fête cette année ses 120 ans, est de retour à Paris Expo Porte de Versailles du 1er au 12 mai. Voici 5 rendez-vous à ne pas manquer.

Le festival des tropiques

©Foire de Paris

Cette année encore, le Festival des Tropiques, le plus grand festival afro caribéen d'Europe, prend ses quartiers à la Foire de Paris. Au programme : des parades, une soixantaine des spectacles gratuits, des défilés et plein d’autres shows festifs mettant à l’honneur la mode, la gastronomie et la musique traditionnelle de l'Afrique et des îles d’Outre-mer. À noter que le dimanche 12 mai, le dernier jour de la Foire de Paris, sera entièrement dédié au carnaval. Des danseurs viendront mettre l’ambiance dans les allées avec des danses, costumes et des chants.

Festival des Tropiques, Pavillon 4, Terrasse Foire de Paris.

Le Village des sports

©Foire de Paris

Alors que le cœur de Paris s’apprête à battre au rythme des Jeux olympiques, la Foire de Paris accueille le Village des Sports. Aménagé en partenariat avec le Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France, cet espace offre l’occasion de découvrir et de s’initier à plus d’une vingtaine de sports, dont le badminton, le roller, l’équitation, mais aussi le football, le basket, l’escrime ou encore la danse. Ce n’est pas tout. Les petits et les grands pourront également rencontrer des sportifs de haut niveau et se renseigner directement auprès des fédérations franciliennes.

Village des Sports, Terrasse Foire de Paris.

Le VILLAGE CRÉATION FRANÇAISE

©Foire de Paris

Pour une visite placée sous le signe de la consommation locale et responsable, direction le Village création française. Il comprend notamment un espace de vente avec plus de 60 créateurs français proposant des produits écoresponsables et tendances (mode, bien-être, beauté, objets de décoration, accessoires à cheveux…). Parmi eux : Aglaé Bougie, Au Petit Bonheur la France, Bloon Paris, Café Nibi, Detoximix, Le Chignon Français et Mademoiselle Djoy Jewellery.

Village création française, Pavillon 2.2.

Le festival et championnat de France du barbecue

©Foire de Paris

Les amateurs de viandes grillés pourront prendre part au Festival du barbecue. Durant toute la durée de la Foire de Paris, les passionnés et les gourmands pourront participer à de nombreux ateliers de dégustation et de cuisine tout en échangeant avec des chefs et des experts français du barbecue pour faire le plein de conseils et devenir le roi des grillades. Puis les deux derniers jours, les 11 et 12 mai, place au championnat de France. Dans une ambiance conviviale, chaque équipe disposera de 2h30 pour réaliser son plat et le présenter aux membres du jury.

Festival du barbecue, Terrasse H. Championnat de France du barbecue, les 11 et 12 mai.

Le Marché de la Seconde main

©Foire de Paris

La mode est à l’honneur à la Foire de Paris. Vêtements, chapeaux, chaussures… Pour l’occasion, des centaines de marques seront présentes. Autrement dit, les férues de prêt-à-porter et d’accessoires trouveront forcément leur bonheur, que ce soit en s’offrant une pièce neuve, ou déjà portée. En effet, les consommateurs pourront également donner une nouvelle vie aux produits en se rendant au Marché de la seconde main. L’occasion de se faire plaisir en faisant des économies et un acte écologique.

Marché de la seconde main, Pavillon 1, secteur shopping, mode & accessoire.

Foire de Paris, Paris Expo Porte de Versailles (Paris 15e), du 1er au 12 mai, tous les jours de 10h à 19h et nocturne jusqu'à 22h le samedi 11 mai.