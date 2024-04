JO 2024 : maintenance, recrutements... la Ligne 9 du métro se prépare à gérer l'affluence de cet été

À l'occasion de la visite du centre de maintenance de la ligne 9 du métro parisien à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ce mardi, le président de la RATP Jean Castex et la présidente d'Ile-de-France Mobilités ont rappelé les défis que cet axe, qui desservira deux sites olympiques, va devoir relever cet été durant les JOP 2024.

Une ligne qui va connaître une forte affluence à l'été prochain. À 86 jours du début des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le centre de maintenance de la ligne 9 du métro parisien, installé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) a ouvert ses portes à la presse ce mardi.

L'occasion pour CNEWS d'en apprendre plus sur la préparation et l'anticipation des divers agents de la RATP sur la gestion de la ligne qui s'étend de Pont de Sèvres à Mairie de Montreuil, et qui desservira deux sites olympiques à l'été prochain, le Parc des Princes et le stade Roland-Garros.

Climatisation et sécurité des portes

Les Jeux olympiques et paralympiques s'ouvriront dès le vendredi 26 juillet prochain - dès le 24 juillet pour les épreuves de football - sur une période où les températures sont en principe douces. Pour pallier aux malaises voyageurs et garantir le confort des nombreux usagers, les équipes de maintenance multiplient les tests sur les différents climatiseurs. Ceux-ci pourront d'ailleurs être rapidement remplacés en cas de défaillances sur la période.

«On va réorganiser la livraison de nos pièces la nuit», durant l'été pour toujours être opérationnels a assuré Mohamed Chihi, directeur de la ligne 9, rapidement rejoint par Jean Castex, président de la RATP. «Les organes qui nécessitent une surveillance particulière, et souvent les plus sollicités sont les différents mécanismes, et également les portes», a-t-il indiqué. D'ailleurs, des tests étaient toujours en cours dans la soirée, par les différents agents de maintenance présents, testant la résistance des portes automatiques, dans cet atelier qui s'occupe de la gestion de 75 trains de la ligne au logo vert.

Recrutements définitifs quasiment bouclés

La présidente de la Région Ile-de-France et d'Ile-de-France Mobilités Valérie Pécresse a de son côté souligné les efforts de recrutements de conducteurs de trains et d'agents de maintenance sur la ligne 9. «Le défaut du manque de conducteurs s’atténue chaque mois, chez la RATP. Pour les équipes, les JO ont déjà commencé», a-t-elle indiqué.

Jean Castex a d'ailleurs annoncé que sur un objectif fixé à 300 recrutements pour la RATP avant l'été, 250 personnes avaient été embauchées dont 50 conducteurs officiant sur la ligne 9. «Cet été, 70% des agents de ligne ont vu leurs congés être reportés, afin de conserver une mobilisation opérationnelle», à l'heure où l'offre de transport sera réhaussée de 50%, a précisé l'ancien Premier ministre.

Ces déplacements de congés estivaux ne devraient cependant pas être faits sur septembre, pour ne «pas impacter la rentrée scolaire», a assuré Valérie Pécresse.

La présidente d'IDFM a finalement invité les franciliens à d'ores et déjà prendre en main l'application mobile Transport Public Paris 2024, qui permettra à chaque usager de trouver le meilleur itinéraire pour se déplacer chaque jour durant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Valérie Pécresse a de nouveau invité les travailleurs qui le peuvent à privilégier le télétravail sur la période, réaffirmant son enthousiasme et son optimisme commun avec Jean Castex, quant à la bonne gestion des transports en commun durant l'événement mondial.